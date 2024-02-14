День святого Валентина: будьте бдительны, чтобы любовная афера не опустошила ни ваш кошелек, ни вашу душу

По словам Вейко Кийка, период, в течение которого жертву обрабатывает мошенник, обычно измеряется месяцами, но иногда он может достигать нескольких лет. Некоторые мошенники довольствуются разовым платежом от жертвы и затем исчезают, но бывают и ситуации, когда мошеннику удается получить от жертвы несколько платежей, прежде чем жертва понимает, что человек по ту сторону экрана – не тот, за кого себя выдает.

Кийк рассказал, что есть и другие подобные примеры, когда жертву просят заплатить определенную сумму, а если у человека нет денег, то благосклонно принимают даже меньшие суммы. Он пояснил, что мошенники, создающие эмоциональную связь с жертвой, обычно сами являются очень хорошими манипуляторами и опытными „домашними психологами“, у которых есть заранее продуманные сценарии, как обмануть жертву.

„Затем женщина призналась, что у нее нет нужной суммы, и максимум, что она может заплатить – это половину „налога“. Тогда „военный“ пообещал поговорить с людьми, держащими посылку, и убедить их согласиться на меньшую сумму. Через несколько часов Джон объявил, что соглашение достигнуто, и эстонка добросовестно заплатила. Однако после получения денег влюбленный „военный“ исчез из ее жизни“.

Кийк отметил, что, как и положено кибермошеннику, он обратился к женщине с просьбой о деньгах. Он также сообщил новую информацию, а именно, что в посылке находилась крупная сумма наличных, которую мошенник также сфотографировал, и пообещал женщине, что впоследствии она сможет забрать из этих денег не только сумму отправленного ему „налога“ но даже больше.

„Отношения продолжались уже несколько месяцев, когда „военный“ выразил заинтересованность в приезде в Эстонию и предложил ей встретиться. Однако перед отъездом Джон пообещал прислать ей посылку с личными вещами. Но однажды мужчина сообщил, что посылка застряла на границе соседней страны, и обратился к эстонке с просьбой – посылку можно доставить быстро, но за это ей придется заплатить налоги“, – рассказал Кийк.

Вейко Кийк приводит пример мошенничества, который очень похож на многие другие случаи. Джон, британский военный, выполнявший по его словам задание в одной из жарких стран, нашел одинокую эстонскую женщину через приложение для знакомств, и между ними постепенно завязалось дистанционное общение, включающее романтические сообщения и обмен комплиментами.

„Жертвами мошенников становятся преимущественно женщины, но растет и число мужчин. Стремление к новым знакомствам и надежда на лучшую жизнь так или иначе могут сделать человека более уязвимой добычей. Именно поэтому я обращаюсь к тем, кто находится рядом с этими людьми, будь то дети или друзья и знакомые. Если в жизни родственника появляется кто-то, чье присутствие может вызвать тревогу, стоит поговорить об этом с близким человеком“, – советует Кийк.

Так что же делать, если вы добросовестно ищете новых отношений, и вам кажется, что удалось найти романтика, который кажется идеальным спутником, и к тому же одинок? Специалист по борьбе с мошенничеством компании Luminor советует людям, вступая в разговор с незнакомцем, сначала убедиться, что за личностью собеседника действительно стоит его реальный аккаунт в социальной сети. „Самый простой способ проверить личность – это погуглить. С помощью нескольких кликов вы также можете выполнить обратный поиск изображений. Это часто позволяет сразу же найти фотографию „Джона“ или „Салли“, которая во многих случаях на самом деле является фотографией незнакомца, украденной из интернета“.

Также важно внимательно относиться к тому, какой своей информацией вы делитесь в социальных сетях. Статус отношений, хобби, увлечения – чем больше вы рассказываете о себе в сети, тем проще мошенникам. Конечно, это касается всего года, но особенно осторожными надо быть в День святого Валентина. Не бойтесь новых знакомств, но когда „удача“ неожиданно приходит к вам, не забудьте спросить себя, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? И даже если дистанционные отношения, перерастающие в роман, кажутся реальными, не забывайте о самом главном правиле: интернет-знакомые не должны забирать содержимое вашего кошелька в дополнение к уже завоёванному сердцу. Никогда не переводите деньги людям, с которыми вы не знакомы в реальной жизни“, – подчеркнул он.

К сожалению, финансовый ущерб от любовных афер во многих случаях не идет ни в какое сравнение с душевными ранами, которые наносит разрушение любовной связи, созданной мошенником. „Жертвы часто при рассказе своей истории банку или полиции не так сильно расстраиваются из-за потери денег, как из-за нанесённой им душевной раны. Конечно, есть множество случаев, которые так и остаются тайной из-за душевной боли и чувства неловкости жертвы“. Специалист также подчеркнул, что в такой ситуации, помимо обращения в банк, важно без ложного стыда обратиться к психологу, поскольку даже самые сильные люди могут не справиться в одиночку с такой ситуацией.