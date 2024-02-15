Eesti Laul и Тарту 2024 приглашают зрителей угадать, кто поедет от Эстонии на „Евровидение“, и сделать селфи

Организаторы приглашают всех сделать селфи на фоне этой композиции и написать, кого из участников вы хотели бы видеть представителем Эстонии на Евровидении. Самые эмоциональные снимки будут выставлены на различных каналах Eesti Laul и Тарту 2024.

Произведения уличного искусства Eesti Laul и Тарту 2024 расположены на Тартуской Ратушной площади, рядом с входной дверью в офис Культурной столицы Европы, по адресу Raekoja plats 6. Произведения уличного искусства были созданы руководителем Stencibility Сирлой Кул и мэром Тарту Урмасом Клаасом.

По словам руководителя по коммуникации Тарту 2024 Крыыт Филиппов, все очень просто. „Сделайте селфи с этим произведением, загрузите его в свои социальные сети, используя хештеги #EestiLaul и #Tartu2024. Эти фотографии мы покажем на каналах Eesti Laul и культурной столицы Тарту 2024“.

Кармель Килланди, главный редактор программ ERR, отметила, что нелегко выбрать победителя конкурса Eesti Laul, когда в нем участвуют десять разноплановых и талантливых певцов и ансамблей, каждый из которых мог бы представлять Эстонию в Мальмё. „Но вместе мы всегда выбирали лучших!“

Первое селфи сделал мэр Урмас Клаас с художницей Сирлой Кул и репортером ERR Хелери Алли.

Самое популярное музыкальное событие года, финал конкурса Eesti Laul, пройдет уже 17 февраля в Таллине в зале Тондираба.