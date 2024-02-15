„Может любая, но...“. Объявление о поиске моделей нижнего белья вызвало скандал

Феминистки на платформе X подняли шум из-за объявления о поиске модели нижнего белья для компании Rosme. В нем говорится, что подать заявку может любая женщина, но далее следует список требований, среди которых есть ограничения по возрасту и размеру бюста, а также несколько других условий для внешнего вида.