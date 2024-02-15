15.02.2024, 19:07
„Может любая, но...“. Объявление о поиске моделей нижнего белья вызвало скандал(1)
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Феминистки на платформе X подняли шум из-за объявления о поиске модели нижнего белья для компании Rosme. В нем говорится, что подать заявку может любая женщина, но далее следует список требований, среди которых есть ограничения по возрасту и размеру бюста, а также несколько других условий для внешнего вида.
Феминистки возмущены - если вы не „естественны“, то можете не надеяться получить работу модели, пишет Delfi.lv.