Три комиссии при покупке одного билета: странные надбавки к ценам на финал Eesti Laul вызывают вопросы

„Билеты на финал Eesti Laul в любом случае стоят дорого, от 35 евро, и это вполне понятно, ведь организатору, то есть ERR, предстоят большие расходы. Необычно другое: при покупке билета к его стоимости сразу добавляются плата за услуги интернет-магазина 1,50 €, плата за услугу 1,10 € и плата агенту 2,10–6,00 €“, – сказал Лассерон.

„Сложно разобраться, за что взимаются все эти комиссионные, и кто их получает, но в результате цена каждого билета увеличивается для покупателя на 4,7–8,6 €. Например, кто тот агент, который получает самую большую (до 6 евро) комиссию, которую покупатель, на самом деле, никак не мог учесть заранее“, – продолжил Лассерон.

„За забавными надбавками скрываются половинчато организованные подряды на продажу билетов, на которые приглашается мало участников и сравнивается расходы для организатора, а покупатели вообще не учитываются. По сути, одной выбранной компании предоставляется полная свобода действий в получении прибыли, поскольку у покупателя нет выбора. Чтобы конкуренция действительно работала и в интересах покупателя, билеты на крупные мероприятия можно было бы продавать параллельно в нескольких средах“, — добавил Лассерон.

„Добавление к стоимости билета на культурные мероприятия всевозможных специальных сборов стало растущей тенденцией. Фактически, продавец билетов берёт деньги как с организатора мероприятия, так и с покупателя билета. Например, с организатора он берёт несколько процентов от продажи билетов, плюс к этому несколько смешных дополнительных комиссий и, наконец, несколько евро с покупателя. Я сам купил четыре билета на полуфинал Eesti Laul и заплатил за них дополнительно 16 евро“, – рассказал Лассерон.

Рене Лассерон считает, что требовать от покупателя доплаты несправедливо по отношению к покупателю. „Скрытая хитрость дополнительных комиссий состоит в том, что, если мероприятие по каким-то причинам отменят и деньги за билеты будут возвращены, никто не будет компенсировать эти комиссионные“, – пояснил Лассерон.