Полу Маккартни вернули его первую бас-гитару, украденную в 1972 году. Ее нашли на чердаке дома в Англии

Гитару в оригинальном чехле нашли на чердаке жилого дома в Англии, сообщается на сайте проекта The Lost Bass, искавшего гитару с 2018 года. Гитара нуждается в небольшом ремонте. Как обратила внимание Daily Mail, за два дня до этого, 13 февраля, пользователь соцсети X (бывший твиттер) Руадри Гост написал , что вернул Полу Маккартни гитару, которая досталась его друзьям и семье по наследству. Гост опубликовал фотографии инструмента.

Маккартни купил гитару в Гамбурге в 1961 году примерно за 30 фунтов стерлингов, писала газета The Sunday Telegraph в сентябре 2023 года. Через пару лет гитара стала резервным басом, но музыкант продолжал ее использовать до распада The Beatles. Как писал Sunday Telegraph, в последний раз гитару видели за несколько дней до последнего выступления группы в 1969 году. Но, как выяснили участники The Lost Bass, гитара пропала на несколько лет позже.