Кантри-радиостанция в США поставила в эфир новую песню Бейонсе после жалоб фанатов

Дело в том, что песня записана именно в стиле кантри, однако руководство станции не знало о выходе сингла, поскольку никогда прежде не ставило работы Бейонсе в эфир, пишет BBC.

Все началось с того, что слушатель радиостанции KYKC FM, которая вещает в маленьком городе Бинг в Оклахоме, попросил поставить в эфире Texas Hold ’Em. Станция отказалась, а затем ответила ему по электронной почте: „Мы не играем Бейонсе на KYKC, поскольку являемся станцией кантри-музыки“.

Слушатель выложил этот ответ в соцсети X, обвинив станцию в расизме и дискриминации. Крупнейший аккаунт фанатов певицы @BeyLegion подхватил пост и обеспечил ему миллионные просмотры. Тема попала в мировые тренды соцсети.

После того как станцию завалили просьбами поставить Texas Hold ’Em в эфир, Роджер Харрис, менеджер компании SCORE, которой принадлежит KYKC FM, заявил, что песню добавили в плейлист.

Харрис сказал, что радиостанция не знала о выходе последних двух песен Бейонсе в стиле кантри, а слушателю прислали стандартный ответ.

По его словам, в фонотеке даже не было самой песни, поскольку звукозаписывающие компании не рассылают музыку по маленьким станциям, в отличие от крупных национальных радиосетей.

«Обычно мы смотрим новую песню, чтобы увидеть, как она ведет себя в чартах, прежде чем добавлять ее. Но мы, очевидно, стали мишенью большой кампании по добавлению этой песни. Как только мы получили файл, мы добавили его в плейлист нашей кантри-станции», — сказал он.

Журнал Billboard сообщил, что во вторник лейбл Columbia Records, который выпустил сингл совместно с компанией Бейонсе Parkwood Entertainment, действительно разослал песню Texas Hold 'Em по кантри-радиостанциям, хотя ранее, по данным источников издания, ее распространяли через станции, вещающие в других форматах (вероятно, более массовых).

«Кантри-радиостанции традиционно неохотно ставят песни, которые не были переданы им или активно продвигались лейблом», — пишет Billboard.