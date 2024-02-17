Столичный район Хааберсти планирует подарить жителям необычный подарок к 50-летию микрорайона Вяйке-Ыйсмяэ
Управа столичного района Хааберсти ищет поставщика услуг, готового взять на себя создание короткометражного фильма с использованием дрона к 50-летию микрорайона Вяйке-Ыйсмяэ. Задачи по производству короткометражного фильма включают в себя создание сценария, съемки с дроном, монтаж и передачу готового короткометражного фильма.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что микрорайон Вяйке-Ыйсмяэ отмечает в этом году свое 50-летие, и управа хочет достойно отметить это важное событие. "Мы хотим предоставить публике обзор развития микрорайона за годы и оставить маленькое аудиовизуальное воспоминание для будущих поколений. Услуга должна быть решением "под ключ" от создания сценария до монтажа", - сказал Сильянов и добавил, что первый житель переехал в Вяйке-Ыйсмяэ весной 1974 года. "Теперь, спустя 50 лет, микрорайон стал современным жилым районом с необходимой инфраструктурой. По данным регистра населения, на 1 января 2024 года в Хааберсти проживало 50 662 жителя, из которых 26 272 проживало в Вяйке-Ыйсмяэ", - завершил старейшина.
В 1968 году архитекторами Мартом Порт и Малле Меэлак был разработан план жилого квартала Вяйке-Ыйсмяэ, а в1975 году был завершен план жилого комплекса на улице Ярвеотса, архитекторами которого были Калю Лутс и Инесса Пылдма. В Вяйке- Ыйсмяэ планировалось разместить 45 000 жителей. Жилой квартал спланирован как компактный, с центром в виде круглого искусственного пруда Вяйке-Ыйсмяэ, вокруг которого расположены детские сады и школы.
Заинтересованных лиц, желающих участвовать в производстве короткометражного фильма с использованием дрона к 50-летию микрорайона Вяйке-Ыйсмяэ, просят сообщить об этом управе района не позднее 23 февраля по адресу электронной почты olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee. Заинтересованным будет направлено приглашение к участию с более подробными условиями 26 февраля.