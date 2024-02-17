Чем заняться на школьных каникулах: самые интересные спортивные и творческие занятия в Таллинне

В художественном лагере мастерской графики ARS подростки с 10 лет смогут нарисовать мультфильмы с помощью анимационных средств, создающих иллюзию движения, и сине-белой солнечной печати под УФ-лампой, изучат изготовление цветной линогравюры, поговорят об искусстве и посетят выставки и студии художников в художественном городке ARS. На семейном утреннике Эстонского центра детской литературы каждый желающий сможет послушать рассказы сказочницы Полины Черкасовой, где реальные истории переплетаются со сказками, услышанными дома или в далёких краях, под музыкальное сопровождение, которое она создаёт сама на экзотических инструментах. До 2 марта в холле и лестничной галерее центра детской литературы можно увидеть выставку книжных иллюстраций и марок латвийской художницы Арты Озоля-Яунарая «История картинок».

Лагерь школы настольного тенниса Spinmaster приглашает детей 6-18 лет познакомиться с этим видом спорта, чтобы развивать ловкость и скорость реакции, моторику, внимание и выносливость, а также самообладание и гибкость. В техническом лагере Таллиннского технического университета учащиеся 3-6-х классов примут участие в мастер-классах, таких как анимация, робототехника, 3D-моделирование и печать, обработка дерева и научные эксперименты. Кроме того, будут проводиться спортивные игры. Лагерь школы акробатики и трюков школы танцев Koit предлагает детям в возрасте 6-14 лет поучаствовать в различных мастер-классах по акробатике, которые способствуют хорошему душевному, физическому и эмоциональному здоровью. Преподаватели - профессионалы своего дела.

По словам вице-мэра Андрея Канте , занятия на каникулах предложат детям и молодёжи нечто большее, чем просто развлечение. «Мы организовали занятия по интересам в разных учреждениях, позволяющие детям найти новые интересы, развивать социальные навыки и завязывать крепкую дружбу. Подобный опыт даст им важные жизненные навыки, такие как сотрудничество, навык самовыражения, обязательность», - отметил Канте.

У любителей мастерить есть повод зайти в общественный музей Каламая, где можно сделать собственные крестики-нолики, игру «Рыбалка» и традиционную индийскую настольную игру «Лау ката кати». После мастер-класса вы сможете поиграть в старые настольные игры, прятки, сыграть на фортепиано или послушать с друзьями приятную музыку с виниловых пластинок. В февральской мастерской можно изготовить свечи и декорировать их засушенными растениями, вощёной бумагой и восковыми мелками. Городской лагерь центра «Кулло» под названием «Новое на каникулах» приглашает учеников 1-4 классов принять участие в творческих занятиях как на свежем воздухе, так и в помещении. Будут проводиться игры для знакомства, настольные, командные, подвижные и деловые игры. В гончарной мастерской Ныммеской студии стекла и керамики подростки в возрасте от 6 до 16 лет изготовят прикладное изделие из глазурованной жаропрочной керамики или статуэтку.

Русский кукольный театр отметит школьные каникулы двумя кукольными спектаклями. «Серебряное копытце» основано на трогательной сказке русского писателя Павла Бажова и рассказывает историю о старике Коковане, маленькой Дарёнке, кошке Мурёнке и козле по прозвищу Серебряное копытце. «Лимпопо» - спектакли по мотивам сказок Корнея Чуковского «Доктор Айболит» и «Бармалей» о болезни маленького героя, который просит свою любимую игрушку Бегемота найти Доктора и рассказать ему о больных животных, ожидающих его.

В мустамяэском молодёжном центре под руководством волонтёра из Франции можно научиться танцевать степ. Этот танце к месту и в помещении, и на улице, он повышает выносливость и идёт на пользу физическому здоровью. Также вместе с волонтёром можно изучать французский язык и культуру и готовить блюда французской кухни. Пыхья-Таллиннский молодёжный центр организует посещение постоянной экспозиции музея кино «Дубль один», на которой можно узнать о процессе съёмки кино и рассмотреть разные его этапы. В конце февраля можно будет сходить на экскурсию в студию Радио 4 и узнать о его работе.

С этого года программу каникул можно узнать на новой платформе tallinn.ee/huvitegevus-noortele, где помимо происходящего на каникулах собраны данные о занятиях и в другое время. Новая платформа позволяет при помощи фильтров быстро найти важную или интересующую информацию.