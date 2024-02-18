ФОТО | Новая выставка в Таллинне познакомит с лучшими друзьями детей: семьей, одноклассниками и даже ящерицей

Для сбора работ управа Кесклинна организовала в январе конкурс рисунков, на который поступило 211 работ из семи школ. Лучшие были определены народным голосованием на странице управы Кесклинна в Фейсбуке.

„Ходят слухи, будто современная молодежь только и умеет, что сидеть в телефоне. Этот конкурс рисунков, в честь которого более 200 детей изобразили на настоящей бумаге своих настоящих друзей, служит убедительным доказательством того, что на самом деле эти слухи не имеют под собой основания“, — заключила старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

На рисунках детей есть и родственники, и одноклассники, и друзья из других мест. Многие изобразили на бумаге и домашних животных: собак, кошек, птиц и даже одну ящерицу. Еще на одном рисунке красуется эстонский флаг вместе с килькой. Вдохновение дети, по их собственным словам, получили в школе искусств, от членов семьи и, конечно же, от друзей.

Авторы лучших конкурсных работ были награждены на мероприятии в честь открытия выставки в понедельник. Помимо грамоты, сладкого подарка и розы, юные художники и их руководители получили приглашения на образовательные программы Фабрики открытий Proto „Подводная лодка“ и „Воздушный шар“.

Поприветствовать детей и посмотреть на работы пришел и вице-мэр Андрей Канте. „Я ходил в выставочный зал искать вдохновения и действительно его там нашел“, — отметил вице-мэр. „Рисунки были очень теплые и полные любви, и я надеюсь, что все, кто входят в это здание, почувствуют такую же любовь и заботу“, — добавил он.

Осенью прошлого года управа Кесклинна проводила конкурс рисунков на тему „Кесклинн 30 лет спустя“, на который также поступило большое количество красочных и полных фантазии работ. По мнению старейшины Кесклинна, конкурсы рисунков на различные темы стоит проводить несколько раз в год. „Возможно, традиция рисовать поможет нам удостовериться в том, что в эту эпоху молодежь точно такая же активная и жизнерадостная, какой была и всегда“, — заявила Хауканымм.