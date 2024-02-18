ФОТО | Новая выставка в Таллинне познакомит с лучшими друзьями детей: семьей, одноклассниками и даже ящерицей
На этой неделе в зале обслуживания Таллиннской городской управы (площадь Вабадузе, 7) открылась выставка „Мой лучший друг“. На ней представлено 27 тематических рисунков учащихся начальных классов из района Кесклинн.
Для сбора работ управа Кесклинна организовала в январе конкурс рисунков, на который поступило 211 работ из семи школ. Лучшие были определены народным голосованием на странице управы Кесклинна в Фейсбуке.
„Ходят слухи, будто современная молодежь только и умеет, что сидеть в телефоне. Этот конкурс рисунков, в честь которого более 200 детей изобразили на настоящей бумаге своих настоящих друзей, служит убедительным доказательством того, что на самом деле эти слухи не имеют под собой основания“, — заключила старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.
На рисунках детей есть и родственники, и одноклассники, и друзья из других мест. Многие изобразили на бумаге и домашних животных: собак, кошек, птиц и даже одну ящерицу. Еще на одном рисунке красуется эстонский флаг вместе с килькой. Вдохновение дети, по их собственным словам, получили в школе искусств, от членов семьи и, конечно же, от друзей.
Авторы лучших конкурсных работ были награждены на мероприятии в честь открытия выставки в понедельник. Помимо грамоты, сладкого подарка и розы, юные художники и их руководители получили приглашения на образовательные программы Фабрики открытий Proto „Подводная лодка“ и „Воздушный шар“.
Поприветствовать детей и посмотреть на работы пришел и вице-мэр Андрей Канте. „Я ходил в выставочный зал искать вдохновения и действительно его там нашел“, — отметил вице-мэр. „Рисунки были очень теплые и полные любви, и я надеюсь, что все, кто входят в это здание, почувствуют такую же любовь и заботу“, — добавил он.
Осенью прошлого года управа Кесклинна проводила конкурс рисунков на тему „Кесклинн 30 лет спустя“, на который также поступило большое количество красочных и полных фантазии работ. По мнению старейшины Кесклинна, конкурсы рисунков на различные темы стоит проводить несколько раз в год. „Возможно, традиция рисовать поможет нам удостовериться в том, что в эту эпоху молодежь точно такая же активная и жизнерадостная, какой была и всегда“, — заявила Хауканымм.
„Желаю всем счастливого Дня друга и прежде всего надеюсь, что этот день поможет нам не забывать друзей и в течение всего года“, — сказала старейшина района.