„Между рецидивистами Сидоровым и Петровым висит портрет Каи Каллас“: Максим Галкин в Таллинне дал волю чувствам и эмоциям(7)
Несмотря на трагические новости и ненастную погоду, вечер пятницы все-таки смог перебороть апатию и хандру. Более тысячи зрителей концертного зала Alexela благодаря искрометному юмору знаменитого российского артиста Максим Галкина окунулись в мир шуток, иронии и его таланта.
Где-то у входа на первый балкон доносится голос: „Кто еще хочет поменять свой билет с балкона на партер? Абсолютно бесплатно!“ Двое импозантных дам со старательно сделанными укладками на голове и подчеркнутыми карандашиком губами с улыбками подходят к организатору: „Ну, раз бесплатно, то, конечно, хотим!“. Получают свои новые контрамарки и направляются по лестнице вниз, в партер. Также поступили и еще несколько компаний. Такими действиями организатор сгонял людей с балкона вниз, чтобы полностью заполнить пространство партера. Если прикидывать на глаз, то в общей сложности на концерт было куплено чуть больше тысячи билетов.
Звенит третий звонок. Свет гаснет, зажигаются софиты и на сцену выходит он.
Летящей походкой, под громкие аплодисменты, Максим появился на сцене. Кристально белый пиджак, идеально сидящие черные брюки, очень натурально уложенные волосы с летящей челкой на две стороны: „Спасибо Таллинн за горячий прием! Я не первый раз приезжаю сюда с концертами. Впервые я выступил еще в Горхолле с Михаилом Николаевичем Задорновым. Боже мой, я приезжаю, а вы все ходите и ходите, спасибо вам! Я так счастлив“, – начал Галкин свое выступление
Его умение погрузить аудиторию в игру слов, в историю - поражает. Он так ясно передает картину своих мыслей, что нельзя остаться равнодушным даже самому требовательному зрителю. Пришедшие люди очень ярко реагировали на шутки артиста: хлопали, смеялись, гоготали. Каждая шутка попадала в самое сердце, отзывалась в душе пришедших гостей, ведь Максим шутил про что-то очень знакомое, родное, близкое, про то, что было и есть в жизни у каждого, про то, что нас всех так или иначе окружает и касается.
Особое внимание Галкин уделил Эстонии – на протяжении всего вечера постоянно вкраплял шутки с местным колоритом: „А Vana Tallinn я очень люблю. Вот так вот пьешь, пьешь, пьешь, пьешь, а потом раз, и ma olen joobnud“. Поражался юморист и звучанию эстонского языка: „Среднее между эльфийским и заклинаниями из Гарри Поттера“.
Не обошел стороной и политику: „Мне все говорят: вы там всё рассказываете про нашу политику, а вы давайте на их политиков переходите, на ваших, точнее. А как я перейду на ваших политиков, если я к своему 20 с лишним лет привыкал, только сейчас освоился, а у вас такая текучка! Я бы с удовольствием перешел, только у нас разные проблемы – мы своего забыть не можем, а вы своего – запомнить“.
Вспомнил комик и про последнюю новость об объявлении МВД РФ в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас: „Я как сейчас вижу: расклеенные портреты Каи Каллас по всей России, и где-то в Сызрани подходит мужик к стенду „Их разыскивает милиция“ и между рецидивистами Сидоровым и Петровым висит портрет Каллас“. Зал от злободневности шутки хватался за животы.
Максим Галкин не только шутил и рассказывал истории из своей жизни, но и не раз продемонстрировал свой вокальный талант. Артист исполнил попурри из разных песен, выбрав самые знаменитых и откликающиеся у гостей вечера треки. Ловко совмещенные композиции на разных языках, разными голосами и тембрами, завораживали, возбуждали, заставляли хлопать и подпевать – одним лишь голосом он устроил настоящие эмоциональные качели, переходя от танцевальных песен к лирическим и мелодичным, и наоборот.
Не обошлось и без ностальгии: вспоминая великих музыкантов и культурных икон, Галкин умело переносил аудиторию в другие времена, где каждая нота и каждое слово имели свое особое значение. Он журил современные треки за легкомысленность и смеялся над старыми за гротеск. Более возрастная аудитория просто обхохатывалась от пародий на современное творчество.
Максим Галкин потрясающе держится на сцене, отлично работает со зрителем, ловит их взгляды, органично держит зал. Так закончился этот вечер, оставив в сердцах яркие воспоминания и улыбки на лицах. Максим Галкин продемонстрировал свой талант не только как артист, но и как мастер комедии, способный оживить любой уголок мира своим неиссякаемым юмором.
В финале зал аплодировал стоя, а это уже о многом говорит.