„Между рецидивистами Сидоровым и Петровым висит портрет Каи Каллас“: Максим Галкин в Таллинне дал волю чувствам и эмоциям

Где-то у входа на первый балкон доносится голос: „Кто еще хочет поменять свой билет с балкона на партер? Абсолютно бесплатно!“ Двое импозантных дам со старательно сделанными укладками на голове и подчеркнутыми карандашиком губами с улыбками подходят к организатору: „Ну, раз бесплатно, то, конечно, хотим!“. Получают свои новые контрамарки и направляются по лестнице вниз, в партер. Также поступили и еще несколько компаний. Такими действиями организатор сгонял людей с балкона вниз, чтобы полностью заполнить пространство партера. Если прикидывать на глаз, то в общей сложности на концерт было куплено чуть больше тысячи билетов.

Звенит третий звонок. Свет гаснет, зажигаются софиты и на сцену выходит он.

Летящей походкой, под громкие аплодисменты, Максим появился на сцене. Кристально белый пиджак, идеально сидящие черные брюки, очень натурально уложенные волосы с летящей челкой на две стороны: „Спасибо Таллинн за горячий прием! Я не первый раз приезжаю сюда с концертами. Впервые я выступил еще в Горхолле с Михаилом Николаевичем Задорновым. Боже мой, я приезжаю, а вы все ходите и ходите, спасибо вам! Я так счастлив“, – начал Галкин свое выступление

Его умение погрузить аудиторию в игру слов, в историю - поражает. Он так ясно передает картину своих мыслей, что нельзя остаться равнодушным даже самому требовательному зрителю. Пришедшие люди очень ярко реагировали на шутки артиста: хлопали, смеялись, гоготали. Каждая шутка попадала в самое сердце, отзывалась в душе пришедших гостей, ведь Максим шутил про что-то очень знакомое, родное, близкое, про то, что было и есть в жизни у каждого, про то, что нас всех так или иначе окружает и касается.

Особое внимание Галкин уделил Эстонии – на протяжении всего вечера постоянно вкраплял шутки с местным колоритом: „А Vana Tallinn я очень люблю. Вот так вот пьешь, пьешь, пьешь, пьешь, а потом раз, и ma olen joobnud“. Поражался юморист и звучанию эстонского языка: „Среднее между эльфийским и заклинаниями из Гарри Поттера“.