В Ласнамяэ научат правильно кормить птиц и строить скворечники

"Птицы в условиях современного города могут быть как полезными соседями, так и вредителями. Так, птицы в крупных городах оказывают положительное влияние, являясь естественным регулятором численности вредных насекомых. С другой стороны, птицы могут растаскивать мусор, строить гнезда в зданиях, тем самым нарушая покой живущих в них людей. К сожалению, часто в СМИ можно видеть заголовки, что в городе из-за неправильного корма погибли лебеди, утки, другие птицы. Также, некоторые люди думают, что в городе, кроме ворон и голубей, не живут никакие другие птицы. Приглашаем на лекции, на которых обсудим все эти темы. Вы узнаете, какие птицы селятся в городах, какие птицы зимуют в Эстонии, чем птиц правильно кормить“, - рассказывает руководитель проектов НКО Ласнаидея Полина Ляшева.

Мероприятия совместно проводят гид по птицам и фотограф Инна Кириллова, НКО Ласнаидея и библиотеки Ласнамяэ.

Инна, фотограф и орнитолог-любитель рассказывает о себе: «Я занимаюсь фотографией птиц и орнитологией более пяти лет. Это увлечение помогает мне не только наслаждаться красотой природы, но и делиться своими знаниями с другими людьми. Я провожу экскурсии о птицах для детей и взрослых в городе Таллинн и за его пределами, чтобы люди могли увидеть, насколько наш мир удивительный и разнообразный. Для меня самое важное - показывать красоту природы, которая нас окружает. Я надеюсь, что благодаря моим экскурсиям люди начнут более активно заботиться о природе и ее обитателях».

Расписание мероприятий:

21.02. 17:30, библиотека Paepealse, P. Pinna 8 - Чем кормить птиц зимой?

28.02. 17:30, библиотека Paepealse, P. Pinna 8 - Мастерим скворечники. (По возможности, возьмите свои инструменты - молоток или аккумуляторный шуруповерт)

03.03. 11:00, парк Тондираба, Varraku 16 - Экскурсия "В поисках городских птиц".

Встречаемся возле кафе. NB! Экскурсия платная. Все другие мероприятия бесплатны для участников.

Приходите всей семьей, узнайте интересное о птицах, живущих с нами в одном городе