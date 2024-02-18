18.02.2024, 13:17
Не желаете прикупить? Сотни вещей сэра Элтона Джона выставлены на аукцион(1)
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Почти 1000 предметов из дома Элтона Джона в Атланте выставлены на продажу в Нью-Йорке.
В список вошли костюмы по-звезды, экстравагантные ботинки на платформе и роскошный автомобиль. По оценкам аукционного дома Christie’s, продажи могут принести более 10 миллионов долларов.
Посетителей встречает сам сэр Элтон. Вернее, его видеприветствие на большом экране, где он благодарит за оказанное внимание.