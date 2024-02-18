42-летний Дима Билан ответил на слухи о пластических операциях

По словам 42-летнего исполнителя, он никогда не задумывался над тем, чтобы корректировать свою внешность.

„Даже в качалке. Я вообще за гимнастику, на самом деле, за ЛФК. Абсолютно разделяю желание нарастить массу, но я за то, чтобы была пластика (физическая). Потому что пластика — это все: внутренние органы, зарядка, кровоснабжение, незабитые мышцы“, — высказался артист.

Помимо этого, Билан рассказал, что регулярно занимается бегом и плаванием. Кроме того, он пояснил, что пережил уже достаточно операций, связанных с ногой. По этой причине прибегать к каким-либо еще хирургическим вмешательствам певец не желает.

„Я такое количество операций с этой ногой прошел, что мне вот эти вмешательства… Совсем даже не хочется“, — заключил Билан.