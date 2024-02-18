„Абсолютная мерзость“: личинки, просыпавшиеся на пассажиров с верхней полки, заставили летевший в США самолет вернуться обратно в Амстердам

Да, эти жуткие существа, питающиеся нечистотами и отходами, присоединились на днях к списку вещей, которые могут заставить рейс изменить курс и разрушить все планы пассажиров самолета.

Во вторник рейс 133 авиакомпании Delta Air Lines вылетел из Амстердама, Нидерланды, в Детройт, штат Мичиган. Но через час полета самолет Airbus A330-300 был вынужден повернуть обратно в амстердамский аэропорт Схипхол. Это случилось после того, как на одного из пассажиров сверху посыпались личинки, пишет CNN.

Euronews цитирует сообщение, которое оставил на форуме Reddit один из пассажиров под ником Nisha_16: "Мы с семьей сидели в ряду прямо перед личинками. Женщина, сидевшая прямо за нами, сказала стюардессе, что личинки падают ей на голову. Я обернулась, а они копошились на сиденье. Абсолютная мерзость".

На сайте X, бывшем Twitter, другая пассажирка, Келси, в ныне удаленном сообщении рассказала, что сообщила персоналу об "абсолютно странном запахе" на борту, но вместо того, чтобы взять ситуацию под контроль, "они все сидели в зоне экипажа, смеялись и разговаривали, когда мы находились в самолете уже почти три часа, и нам даже не предложили воды".

Филип Шотте, пассажир самолета из Нидерландов и житель Айовы, также поделился своими впечатлениями, упомянув, что видел, как по меньшей мере дюжина личинок упала на одну из женщин, вызвав у него отвращение.

По словам Шотте, экипаж самолета в конце концов обнаружил личинок в сумке пассажира, в которой была тухлая рыба, завернутая в газету. Он рассказал, что сумку переместили в заднюю часть самолета и объявили, что самолет возвращается в Амстердам.

Авиакомпания Delta Air Lines подтвердила CNN, что рейс был вынужден развернуться, но не стала отвечать на вопросы о личинках.