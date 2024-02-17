Звездная территория: смотри, как выглядела гримерка Максима Галкина в Alexela и чем угощали звезду

В пятницу вечером популярный российский юморист Максим Галкин в таллиннском концертном зале Alexela покорял ума и сердца зрителей. На протяжении двух часов артист рассказывал истории из личной жизни, шутил, пародировал и пел песни. Мы писали, что Галкин без лишней помпы, скромно одетый прибыл на концертную площадку за час до начала представления. Что же его ждало за кулисами концертного зала, как выглядела его гримерка? Нам удалось выяснить!