Звездная территория: смотри, как выглядела гримерка Максима Галкина в Alexela и чем угощали звезду(6)
В пятницу вечером популярный российский юморист Максим Галкин в таллиннском концертном зале Alexela покорял ума и сердца зрителей. На протяжении двух часов артист рассказывал истории из личной жизни, шутил, пародировал и пел песни. Мы писали, что Галкин без лишней помпы, скромно одетый прибыл на концертную площадку за час до начала представления. Что же его ждало за кулисами концертного зала, как выглядела его гримерка? Нам удалось выяснить!
Благодаря социальным сетям иногда удается заглянуть в самые потаенные и хорошо скрываемые от большинства глаз уголки.
Стилист, блогер и модель Алексей Солтан побывал в гримерке Максима Галкина, благодаря чему теперь мы знаем, что окружало артиста до выхода на большую сцену.
Артист проводил время в довольно скромной комнате, однако в ней было все необходимое – туалетный столик, чтобы привести себя в порядок, синтезатор для душевных порывов, кресло и диван для отдыха, а также стол с закусками.
В этот вечер артисту предложили воду Evian, вино, крепкий алкоголь, фруктовую, сырную и мясную тарелки, гриссини.
Плед на диване, подушечка и аккуратно поставленные на коврик черные тапочки из Radisson Collection – все для уюта юмориста.