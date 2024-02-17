ГАЛЕРЕЯ | Еще не вечер: у ледового холла Тондираба выстроилась очередь. Что происходит внутри?
У ледового холла Тондираба выстроилась воодушевленная очередь – все эти люди пришли на генеральную репетицию Eesti Laul 2024, чтобы посмотреть, как проходит подготовка к вечернему концерту.
Сотни родителей привели своих детей на „прогон“ вечернего концерта Eesti Laul 2024. Именно сегодня вечером мы получим ответ на важный музыкальный вопрос года – кто же будет представлять Эстонию на конкурсе Евровидения в мае этого года.
Прямая трансляция финала Eesti Laul 2024 начнется в 19.30. Сегодня десять финалистов выйдут на сцену ледового зала Тондираба, чтобы доказать зрителю, что именно они достойны победы и звания победителя конкурса Eesti Laul 2024.
Победитель конкурса Eesti Laul 2024 будет определен в два тура голосования. В первом туре будут объединены результаты международного жюри и телефонного голосования. Во втором туре, или суперфинале, победитель будет определен телефонным голосованием между тремя финалистами.
Окончательный порядок выступлений Eesti Laul в 2024 году с номерами для голосования
1. Brother Apollo „Bad Boy“: 90070012.
Carlos Ukareda „Never Growing Up“: 90070023.
Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“: 90070034.
Anet Vaikmaa „Serotoniin“: 90070045.
OLLIE „My Friend“: 90070056.
Daniel Levi „Over the Moon“: 90070067.
Uudo Sepp, Sarah Murray „Still Love“: 90070078.
Peter Põder „Korra veel“: 90070089.
5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“: 900700910.
Nele-Liis Vaiksoo „Käte ümber jää“: 9007010
Вы можете проголосовать с помощью SMS на номер 15415 - чтобы проголосовать, нужно указать в сообщении номер песни.
Стоимость звонка и SMS составляет 1,40. Голосование открывается в начале шоу.
Финал Eesti Laul 2024 начнется в субботу в 19.30 и будет транслироваться в прямом эфире на ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Raadio 4, Jupiter и на портале ERR.ee.