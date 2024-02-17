ГАЛЕРЕЯ | Еще не вечер: у ледового холла Тондираба выстроилась очередь. Что происходит внутри?

Сотни родителей привели своих детей на „прогон“ вечернего концерта Eesti Laul 2024. Именно сегодня вечером мы получим ответ на важный музыкальный вопрос года – кто же будет представлять Эстонию на конкурсе Евровидения в мае этого года.

Прямая трансляция финала Eesti Laul 2024 начнется в 19.30. Сегодня десять финалистов выйдут на сцену ледового зала Тондираба, чтобы доказать зрителю, что именно они достойны победы и звания победителя конкурса Eesti Laul 2024.

Победитель конкурса Eesti Laul 2024 будет определен в два тура голосования. В первом туре будут объединены результаты международного жюри и телефонного голосования. Во втором туре, или суперфинале, победитель будет определен телефонным голосованием между тремя финалистами.

Окончательный порядок выступлений Eesti Laul в 2024 году с номерами для голосования

1. Brother Apollo „Bad Boy“: 90070012. Carlos Ukareda „Never Growing Up“: 90070023. Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“: 90070034. Anet Vaikmaa „Serotoniin“: 90070045. OLLIE „My Friend“: 90070056. Daniel Levi „Over the Moon“: 90070067. Uudo Sepp, Sarah Murray „Still Love“: 90070078. Peter Põder „Korra veel“: 90070089. 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“: 900700910. Nele-Liis Vaiksoo „Käte ümber jää“: 9007010

Вы можете проголосовать с помощью SMS на номер 15415 - чтобы проголосовать, нужно указать в сообщении номер песни.

Стоимость звонка и SMS составляет 1,40. Голосование открывается в начале шоу.

Финал Eesti Laul 2024 начнется в субботу в 19.30 и будет транслироваться в прямом эфире на ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Raadio 4, Jupiter и на портале ERR.ee.