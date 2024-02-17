Посмотрите какой ажиотаж! В Тондираба не протолкнуться – звезды Eesti Laul 2024 раздают сотни автографов

Сегодня в ледовом холле Тондираба решится судьба одного из десяти участников финала – буквально через несколько часов страна узнает, кто будет представлять её на международном конкурсе „Евровидение 2024“. А пока зрители и артисты наслаждаются потрясающим шоу – смотрите, как прошла автограф-сессия звездных артистов!