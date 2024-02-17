Посмотрите какой ажиотаж! В Тондираба не протолкнуться – звезды Eesti Laul 2024 раздают сотни автографов(6)
Сегодня в ледовом холле Тондираба решится судьба одного из десяти участников финала – буквально через несколько часов страна узнает, кто будет представлять её на международном конкурсе „Евровидение 2024“. А пока зрители и артисты наслаждаются потрясающим шоу – смотрите, как прошла автограф-сессия звездных артистов!
В преддверии суперфинала Eesti Laul 2024 публика и фанаты собрались в зоне Tallink, чтобы обменяться энергией и вдохновить друг друга на яркий финальный концерт. Перед стартом прямого эфира огромное количество гостей мероприятия заняли выжидательную позицию у зоны автограф-сессии, чтобы встретить своих любимцев и заполучить долгожданную подпись на карточке.
Смотри, что происходило в фойе ледового холла!
Событие, ожидаемое многими, привлекло людей из разных уголков страны, которые стремятся поддержать участников и пожелать им удачи.
Наша галерея тому подтверждение!