Выбор сделан! От Эстонии на Евровидение 2024 едет 5MIINUST x Puuluup(3)
Конкурс песни Eesti Laul 2024 подарил зрителям не только захватывающие выступления и невероятные музыкальные номера, но и новую звезду, готовую осветить небеса мировой музыкальной сцены. Соревнование завершилось, и победитель выбран! Среди десяти финалистов вспыхнула искра, которая сияет ярче всех. На Евроивдение 2024 от Эстонии отправляется 5MIINUST x Puuluup
Музыкальный конкурс Eesti Laul является не только праздником для музыки, но и платформой для талантливых исполнителей. Каждый год артисты со всей Эстонии борются за возможность попасть на конкурс Эстонской песни, чтобы продемонстрировать свое мастерство и представить оригинальные композиции. Десять финалистов Eesti Laul 2024 подняли планку качества на новый уровень, впечатлив публику своим талантом и энергией. Абсолютно каждая песня достойна особого внимания!
С большим нетерпением и ожиданием было объявлено имя победителя Eesti Laul 2024.
В суперфинал голосования после оценок жюри вошли:
OLLIE „My Friend“
5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“
Nele-Liis Vaiksoo „Käte ümber jää“
Напряжение в момент объявления достигло невероятного пика, а затем зал разразился аплодисментами облегчения, признав талант победителя.
5 MIINUST x Puuluup побеждают и отправляются на Евровидение!
Победители этого года яркие звезды на музыкальном небосклоне Эстонии. Песня этой группы захватила умы и сердца слушателей, а их исполнение было нечто большим, чем просто выход на сцену — это было искусство во всей своей красе.
Надеемся, они принесут Эстонии победу на международном конкурсе песни Евровидение 2024!