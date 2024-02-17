Выбор сделан! От Эстонии на Евровидение 2024 едет 5MIINUST x Puuluup

Музыкальный конкурс Eesti Laul является не только праздником для музыки, но и платформой для талантливых исполнителей. Каждый год артисты со всей Эстонии борются за возможность попасть на конкурс Эстонской песни, чтобы продемонстрировать свое мастерство и представить оригинальные композиции. Десять финалистов Eesti Laul 2024 подняли планку качества на новый уровень, впечатлив публику своим талантом и энергией. Абсолютно каждая песня достойна особого внимания!

С большим нетерпением и ожиданием было объявлено имя победителя Eesti Laul 2024.

В суперфинал голосования после оценок жюри вошли:

OLLIE „My Friend“ 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ Nele-Liis Vaiksoo „Käte ümber jää“

Напряжение в момент объявления достигло невероятного пика, а затем зал разразился аплодисментами облегчения, признав талант победителя.

5 MIINUST x Puuluup побеждают и отправляются на Евровидение!

Победители этого года яркие звезды на музыкальном небосклоне Эстонии. Песня этой группы захватила умы и сердца слушателей, а их исполнение было нечто большим, чем просто выход на сцену — это было искусство во всей своей красе.

Надеемся, они принесут Эстонии победу на международном конкурсе песни Евровидение 2024!