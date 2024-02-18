ВИДЕО | Алика удостоилась пяти наград! Вспомним, как прошла церемония награждения EMA 2024 с программой „Стиль жизни“

В этом выпуске вместе с телезрителями отправимся на великолепный гала-концерт Эстонской музыкальной премии Eesti Muusika Auhinnad 2024, который состоялся в Unibet Arena! Пообщаемся со звездными гостями мероприятия, узнаем имена победителей в области музыкальной индустрии Эстонии!

Телезрителей ждут эксклюзивные интервью таких популярных артистов, как Алика Милова, которая одержала одержала победу в пяти номинациях, Bedwetters, удостоенные трёх наград, артистом года NOËP и многими другими!

„Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ - это новые тренды, популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, это весь мир, в котором никогда не бывает скучно.