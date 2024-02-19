Никита Кологривый сыграет Жириновского: „Я сделаю это лучше, чем любой артист“

Слухи о том, что Кологривому может достаться роль одиозного политика, ходили давно. Теперь же Никита лично подтвердил эту информацию на встрече с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

Актер не сомневается, что прекрасно справится со своей задачей в новой картине. „Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите, уверен, я вас не подведу“, — эмоционально заявил 29-летний актер.

В начале февраля лидер Слуцкий сообщил о планах партии снять художественную киноленту о политике. Картина будет основана на реальных событиях и фактах из жизни Жириновского.

Байопик „Жириновский. Взлет“ расскажет о жизненном пути Владимира Вольфовича. Режиссером ленты станет Александр Баранов, известный по таким проектам как „Участок“, „Громовы“, „Елки 2“, „День дурака“, „Джентльмены, удачи!“ и другие. По предварительным данным, фильм выйдет на экраны в 2025 году.

Прочие детали съемочная группа предпочитает держать в секрете. В частности, создатели долго не хотели раскрывать имя артиста, который сыграет роль самого Жириновского. „Об актерах говорить пока рано, сценарий готовится“, — отвечал на вопрос журналистов режиссер.

Ранее Никита Кологривый сделал несколько скандальных высказываний о коллегах, из-за чего столкнулся с волной осуждения. Сам артист заверил, что не обращает внимание на критикующих. Он не сомневается, что среди его аудитории найдутся те, кто всегда поддержит его точку зрения.