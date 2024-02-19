ФОТО | Прощай, легенда: самые известные кадры покойного российского фотографа Дмитрия Маркова

Дмитрий Марков — один из самых значительных фотохудожников современной России. Он не только показывал повседневную жизнь в регионах, но и старался сделать ее лучше, занимаясь волонтерской работой.

Дмитрий родился в подмосковском Пушкине, но затем переехал в Псковскую область, где несколько лет работал в псковской общественной организации „Росток“ с детьми-сиротами из коррекционных детских домов, а также воспитателем в детской деревне „Федково“.

Фотографа знали и за пределами страны: его выставки проходили в Париже и Нью-Йорке, он участвовал в рекламной кампании iPhone 7 — собственно, камера смартфона долгие годы была его основной.