ФОТО | Прощай, легенда: самые известные кадры покойного российского фотографа Дмитрия Маркова
В Пскове 16 февраля умер известный российский фотограф Дмитрий Марков. Ему был всего 41 год. Он прославился снимками „провинциальной России“, которые делал на камеру обычного смартфона. Его называли гением со своим собственным стилем.
Дмитрий Марков — один из самых значительных фотохудожников современной России. Он не только показывал повседневную жизнь в регионах, но и старался сделать ее лучше, занимаясь волонтерской работой.
Дмитрий родился в подмосковском Пушкине, но затем переехал в Псковскую область, где несколько лет работал в псковской общественной организации „Росток“ с детьми-сиротами из коррекционных детских домов, а также воспитателем в детской деревне „Федково“.
Фотографа знали и за пределами страны: его выставки проходили в Париже и Нью-Йорке, он участвовал в рекламной кампании iPhone 7 — собственно, камера смартфона долгие годы была его основной.