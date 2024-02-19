Лучшие из лучших: в Таллинне наградили выдающихся организаторов конференций прошлого года

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, конференц-туризм – это сфера с по-настоящему большим потенциалом, окупаемость инвестиций в которую высока. «Таллинн известен на международной арене прежде всего как место проведения профессиональных и научных конференций. Конференции помогают представить столицу общественности как центр передового опыта во многих областях и расширить возможности сотрудничества для наших учёных, специалистов и предпринимателей. Несомненно, крупные мероприятия также создают клиентуру для городских поставщиков услуг», - пояснил Вимм.

По словам председателя правления Эстонского бюро конференций Отта Сарапуу, конференц-туризм приносит городу значительную экономическую выгоду. «В календаре Эстонского бюро конференций в прошлом году было более 170 профессиональных и научных конференций, 126 из них прошли в Таллинне. На торжественном мероприятии мы отметили 27 выдающихся мероприятий, которые отличились интернациональностью и большим числом участников, способствовали инновациям в своих областях и подтолкнули к дискуссии. Всего эти мероприятия привели в Таллинн около 9600 делегатов и принесли в экономику ориентировочно более 9,5 миллионов евро», - рассказал Сарапуу.

Помимо освещения таллиннских событий, на торжественном мероприятии была вручена премия Эстонского бюро конференций «Конференция года 2023». Лауреатом стала проходившая 1-7 марта в конференц-центре Виру в Таллинне главная ассамблея крупнейшей в ми ре студенческой организации International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) – March Meeting 2023, организованная Эстонским обществом студентов-медиков. Мероприятие привлекло в Таллинн в низкий туристический сезон значительное число иностранных гостей – более 800 студентов-медиков из более чем 80 стран.