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19.02.2024, 18:00

ФОТО | "Добро пожаловать в семью, дорогая Мария“. Генерал Рихо Террас тепло поздравил сына и красавицу-невестку

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Hendrik Terrase ja Maria Pihlaku laulatus
Hendrik Terrase ja Maria Pihlaku laulatus
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Член Рийгикогу Хендрик Террас и его невеста Мария Пихлак поженились в субботу, 17 февраля. Похоже, семья Хендрика очень тепло приняла возлюбленную сына.

Политик Рихо Террас опубликовал милое селфи со своим сыном Хендриком и его возлюбленной Марией, которые сыграли свадьбу на прошлой неделе. „Один новый Террас… Добро пожаловать в семью, дорогая Мария!“ — подписал он фотографию, на которой все трое сияют от счастья.

Хендрик и Мария обвенчались в Михайловская церковь шведского прихода в минувшую субботу. Молодые прибыли в церковь на розовой "Тесле“. Помимо членов семьи Марии и Хендрика, на венчание были приглашены политик Ирья Лутсар и несколько членов молодежного объединения Eesti 200.

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