19.02.2024, 18:00
ФОТО | "Добро пожаловать в семью, дорогая Мария“. Генерал Рихо Террас тепло поздравил сына и красавицу-невестку(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Член Рийгикогу Хендрик Террас и его невеста Мария Пихлак поженились в субботу, 17 февраля. Похоже, семья Хендрика очень тепло приняла возлюбленную сына.
Политик Рихо Террас опубликовал милое селфи со своим сыном Хендриком и его возлюбленной Марией, которые сыграли свадьбу на прошлой неделе. „Один новый Террас… Добро пожаловать в семью, дорогая Мария!“ — подписал он фотографию, на которой все трое сияют от счастья.
Хендрик и Мария обвенчались в Михайловская церковь шведского прихода в минувшую субботу. Молодые прибыли в церковь на розовой "Тесле“. Помимо членов семьи Марии и Хендрика, на венчание были приглашены политик Ирья Лутсар и несколько членов молодежного объединения Eesti 200.