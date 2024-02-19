ФОТО | "Добро пожаловать в семью, дорогая Мария“. Генерал Рихо Террас тепло поздравил сына и красавицу-невестку

Политик Рихо Террас опубликовал милое селфи со своим сыном Хендриком и его возлюбленной Марией, которые сыграли свадьбу на прошлой неделе. „Один новый Террас… Добро пожаловать в семью, дорогая Мария!“ — подписал он фотографию, на которой все трое сияют от счастья.