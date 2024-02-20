Ласнамяэская баня отметит девятый день рождения

«Посещение бани с парной и вениками является одной из эстонских традиций со времен далеких предков. Баня снимает стресс, помогает расслабить мышцы, уменьшить боль в суставах и мышцах и активизировать обмен веществ. Под воздействием пара из организма выводятся токсины, очищается кожа, снижается вес и гарантируется крепкий сон», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина просит обратить внимание, что на многие мероприятия необходима предварительная регистрация.

По традиции в неделю празднования дня рождения бани будет проводиться розыгрыш. Все билеты, купленные с 26 по 29 февраля, будут участвовать в розыгрыше призов, который пройдет 29 февраля в 13 часов. Помимо этого, в четверг, 29 февраля, состоится особый банный ритуал под названием «Сила парной». Для участия в банном ритуале необходимо предварительно зарегистрироваться по электронной почте info@lasnamaesaun.ee.

График проведения банных ритуалов:

29.02 в 13:00 Увлекательный банный ритуал (женщины)

29.02 в 14:30 Увлекательный банный ритуал (мужчины)

29.02 в 16:00 Увлекательный банный ритуал (женщины)

29.02 в 17:30 Увлекательный банный ритуал (мужчины)

Участники ритуала могут приобрести билет в баню и банный веник со скидкой. Для зарегистрированного пенсионера билет в баню и банный веник будут стоить 5 евро. Для зарегистрированного работающего гостя обычный билет и банный веник обойдутся в 7 евро. Гости, которые не планируют принимать участие в ритуале, смогут приобрести билет в сауну по обычной цене.

По случаю дня рождения Ласнамяэской бани в пятницу, 1 марта, радостями бани можно будет насладиться по льготной цене. Пенсионеры и дети до 19 лет могут приобрести билет за 4 евро (обычная цена 6,60), а обычные билеты будут стоить 6,60 (обычная цена 8,60). Билет дает право на посещение общественной бани в течение 2,5 часа.