Ласнамяэская баня отметит девятый день рождения

«Посещение бани с парной и вениками является одной из эстонских традиций со времен далеких предков. Баня снимает стресс, помогает расслабить мышцы, уменьшить боль в суставах и мышцах и активизировать обмен веществ. Под воздействием пара из организма выводятся токсины, очищается кожа, снижается вес и гарантируется крепкий сон», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина просит обратить внимание, что на многие мероприятия необходима предварительная регистрация.
По традиции в неделю празднования дня рождения бани будет проводиться розыгрыш. Все билеты, купленные с 26 по 29 февраля, будут участвовать в розыгрыше призов, который пройдет 29 февраля в 13 часов. Помимо этого, в четверг, 29 февраля, состоится особый банный ритуал под названием «Сила парной». Для участия в банном ритуале необходимо предварительно зарегистрироваться по электронной почте info@lasnamaesaun.ee.
График проведения банных ритуалов:
29.02 в 13:00 Увлекательный банный ритуал (женщины)
29.02 в 14:30 Увлекательный банный ритуал (мужчины)
29.02 в 16:00 Увлекательный банный ритуал (женщины)
29.02 в 17:30 Увлекательный банный ритуал (мужчины)
Участники ритуала могут приобрести билет в баню и банный веник со скидкой. Для зарегистрированного пенсионера билет в баню и банный веник будут стоить 5 евро. Для зарегистрированного работающего гостя обычный билет и банный веник обойдутся в 7 евро. Гости, которые не планируют принимать участие в ритуале, смогут приобрести билет в сауну по обычной цене.
По случаю дня рождения Ласнамяэской бани в пятницу, 1 марта, радостями бани можно будет насладиться по льготной цене. Пенсионеры и дети до 19 лет могут приобрести билет за 4 евро (обычная цена 6,60), а обычные билеты будут стоить 6,60 (обычная цена 8,60). Билет дает право на посещение общественной бани в течение 2,5 часа.
1 марта с 10.30 утра посетителям Ласнамяэской бани впервые откроется возможность принять участие в занятиях йогой в сауне. Йога в сауне – это 30 минут времени для себя. Большую часть занятия вы проведете сидя, но при этом нагрузку получит все тело. Легкие физические упражнения помогут проработать суставы и основные группы мышц. Темп занятий будет расслабленным и плавным. С собой необходимо взять обычную тренировочную одежду и полотенце для вытирания пота. Баня предоставит участникам по бутылке воды. Для участия в занятии необходима предварительная регистрация по электронной почте: info@lasnamaesaun.ee.
Также в честь праздника у посетителей будет возможность принять участие в мастер-классе по изготовлению мыла, который пройдет 2 марта с 11 часов. С собой необходимо взять форму для изготовления мыла. Все остальные необходимые материалы можно будет получить на месте. Принять участие в мастер-классе можно только по предварительной регистрации по электронной почте info@lasnamaesaun.ee. Особенно рады организаторы будут детям во время школьных каникул, а мыло, сделанное в мастерской, станет отличным подарком.
Ласнамяэская баня расположена по адресу улица Паэ, 19/2. Баня открыта по понедельникам, вторникам и четвергам с 11 до 20 часов, а с пятницы по воскресенье – с 12 до 21 часа. Продажа билетов заканчивается за час до закрытия бани. Топить бани перестают за полтора часа до закрытия. Подробную информацию о работе бани и ценах можно узнать на сайте http://lasnamaesaun.ee/.
Ласнамяэская баня — это городская баня под ведомством управы района Ласнамяэ. Под крышей бани расположены отдельные сауны для мужчин и женщин и почасовой душ. Как в мужской, так и в женской части имеются две разные бани: парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. После хорошего пара имеется прекрасная возможность выйти на оборудованную удобными скамейками закрытую террасу – поистине идеальное место, где можно расслабиться и подышать свежим воздухом. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, скамейками и кранами. К услугам закаленных посетителей есть экстремальный душ. Также можно насладиться массажем от квалифицированного массажиста.
В целях обеспечения безопасности посетителей в баню следует приходить только здоровыми. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется остаться дома.