Интернет-тролли торжествуют: у Галкина в Эстонии не случился sold out. Почему такое произошло?

С пятницы по воскресенье российский юморист Максим Галкин проехал по Эстонии со своим концертным туром „Прекрасное недалеко“, посетив Таллинн, Тарту и Йыхви. Исходя из отзывов, зрители, посетившие концерт, остались довольны, однако ожидаемого аншлага на все 3 этажа Alexela не случилось, хоть зал и был полон. Комментарии в Facebook разорвало от желчи, иронии, злорадства - „Зал пустой, никто на него уже не ходит“, и даже приложили фотографии поголовно пустых рядов концертного зала (кстати, снятые минут за 20 до начала концерта). Так был ли зал действительно пустой, и кто ходит на Галкина? По запросам читателей - делюсь наблюдениями!