Эстонцами нас стали называть только с 1857 года; до этого мы были просто крестьянами.

Среди граждан Эстонии около 926 000 эстонцев и 150 000 граждан других национальностей.

При удобном случае мы всегда напоминаем нашим ближайшим соседям из Латвии, что в Эстонии более 200 островов, а в Латвии — ни одного.

Что касается посещений театра, если учитывать посещения на одного человека, то эстонский народ также лидирует. В 2019 году театры посетили столько же раз, сколько и граждан в Эстонии, — порядка 1,3 миллиона раз. Всего за успешный 2019 год было показано 7049 спектаклей в рамках 610 репертуарных постановок. В среднем каждый эстонский театр посещало около 3489 зрителей. А если учесть проведенные или как-то связанные с театром фестивали, концерты, выставки, балы, лекции и мастер-классы, то в 2019 году театры Эстонии сделали невообразимый вклад в культурную жизнь страны, проведя около 8900 мероприятий.

Одним из наших традиционных блюд является овсяный кисель, однако никто не знает, кто его ест.

Наше среднее IQ равно 99, однако у более чем 4000 эстонцев коэффициент интеллекта — выше 140. (Нормой считаются показатели в диапазоне 90-120 баллов - прим. ред.)

9 октября 2023-го ChatGPT охарактеризовал эстонца следующим образом: „Эстонцы ценят свое личное пространство настолько, что правильное расстояние между людьми в очереди должно быть таким же большим, как между соснами в лесопарке. Если в автобусе есть два свободных места, эстонец предпочтет то, где можно сидеть одному. Когда два эстонца встречаются, их разговор выглядит приблизительно так: „Tere.“ „Tere.“ „...“ „Nägemist.“ Во время беседы они оба чувствуют, что поделились событиями недели! В ДНК каждого эстонца закодирован маленький метеоролог, поэтому погода играет фундаментальную роль. Первое впечатление от эстонца может быть таким же освежающим, как зимнее утро: с первого взгляда кажется, что он холодный и отчужденный. Если вы думаете, что эстонцы всегда серьезны и сдержанны, то вы никогда не видели их в Яанипяэв“.

По оценке Карла Эрнста фон Бэра, в 19 веке эстонцы были довольно прожорливыми. Уже в детстве у эстонского ребенка растягивался живот. Физическая сила была довольно посредственной, темперамент склонялся к флегматичности и меланхолии. Походка была шаткой, а движения замедленными. После осенних работ у эстонцев не оставалось ничего другого, как только объедаться жирной свининой, тушеной квашеной капустой, черным хлебом и другими трудноусвояемыми продуктами, после чего это все запивалось водкой или крепким домашним пивом. А после пира обязательно следовали причудливые танцы под однозвучные песни.

Основополагающим текстом является книга (А. Х. Таммсааре - Правда и справедливость (Tõde ja õigus) - прим.ред.), в которой суровые соседи осушают болота и ругаются.