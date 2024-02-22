„Skype - не единственное выдающееся предприятие Эстонии“: 24 интересных факта об Эстонии к 24 февраля(8)
В честь 106-й годовщины Эстонской Республики портал Bublik решил подготовить для своих читателей 24 факта о нашем государстве и отличительных чертах населения Эстонии, воспользовавшись идеями из книги Ааво Кокка и Андреса Эйларта „Нарисованный кистью народ“ 2023 года. Как эстонский народ зародился, что нас отличает от других и какими мы предстаем в глазах иностранцев, читайте далее.
„Нарисованный кистью народ“ - это краткий историко-антропологический сборник, описывающий все, что произошло на территории Эстонии и среди ее народа за столетия. Начиная с таяния ледников, авторы вспоминают самые запоминающиеся исторические события, обычаи и традиции, которые сформировали нашу национальную идентичность. Книга Ааво Кокка и Андреса Эйларта наполнена самоиронией и самокритикой, время от времени вызывая у читателя смех и, безусловно, не давая заскучать. „Нарисованный кистью народ“ (Pintsliga tõmmatud rahvas - ориг. - прим. ред.) была издана в 2023 году Таллиннской типографией при поддержке редакции Delfi. С уверенностью заявляем, что эта книга - настоящий кладезь увлекательных фактов и оценок, которыми мы решили поделиться с вами в честь дня рождения Эстонской Республики.
Представляем к вашему вниманию 24 факта в честь 24 февраля
Эстонцами нас стали называть только с 1857 года; до этого мы были просто крестьянами.
Среди граждан Эстонии около 926 000 эстонцев и 150 000 граждан других национальностей.
При удобном случае мы всегда напоминаем нашим ближайшим соседям из Латвии, что в Эстонии более 200 островов, а в Латвии — ни одного.
Что касается посещений театра, если учитывать посещения на одного человека, то эстонский народ также лидирует. В 2019 году театры посетили столько же раз, сколько и граждан в Эстонии, — порядка 1,3 миллиона раз. Всего за успешный 2019 год было показано 7049 спектаклей в рамках 610 репертуарных постановок. В среднем каждый эстонский театр посещало около 3489 зрителей. А если учесть проведенные или как-то связанные с театром фестивали, концерты, выставки, балы, лекции и мастер-классы, то в 2019 году театры Эстонии сделали невообразимый вклад в культурную жизнь страны, проведя около 8900 мероприятий.
Одним из наших традиционных блюд является овсяный кисель, однако никто не знает, кто его ест.
Наше среднее IQ равно 99, однако у более чем 4000 эстонцев коэффициент интеллекта — выше 140. (Нормой считаются показатели в диапазоне 90-120 баллов - прим. ред.)
9 октября 2023-го ChatGPT охарактеризовал эстонца следующим образом: „Эстонцы ценят свое личное пространство настолько, что правильное расстояние между людьми в очереди должно быть таким же большим, как между соснами в лесопарке. Если в автобусе есть два свободных места, эстонец предпочтет то, где можно сидеть одному. Когда два эстонца встречаются, их разговор выглядит приблизительно так: „Tere.“ „Tere.“ „...“ „Nägemist.“ Во время беседы они оба чувствуют, что поделились событиями недели! В ДНК каждого эстонца закодирован маленький метеоролог, поэтому погода играет фундаментальную роль. Первое впечатление от эстонца может быть таким же освежающим, как зимнее утро: с первого взгляда кажется, что он холодный и отчужденный. Если вы думаете, что эстонцы всегда серьезны и сдержанны, то вы никогда не видели их в Яанипяэв“.
По оценке Карла Эрнста фон Бэра, в 19 веке эстонцы были довольно прожорливыми. Уже в детстве у эстонского ребенка растягивался живот. Физическая сила была довольно посредственной, темперамент склонялся к флегматичности и меланхолии. Походка была шаткой, а движения замедленными. После осенних работ у эстонцев не оставалось ничего другого, как только объедаться жирной свининой, тушеной квашеной капустой, черным хлебом и другими трудноусвояемыми продуктами, после чего это все запивалось водкой или крепким домашним пивом. А после пира обязательно следовали причудливые танцы под однозвучные песни.
Основополагающим текстом является книга (А. Х. Таммсааре - Правда и справедливость (Tõde ja õigus) - прим.ред.), в которой суровые соседи осушают болота и ругаются.
В конце 18 века путешественник Карл Фейерабенд написал, что эстонцы относятся к такому сорту людей, которых нельзя назвать ни слишком красивыми, ни слишком уродливыми. Тело поджарое и худощавое, лицо бледно-коричневое, с впалыми щеками и вытянутыми скулами. Характер, однако, полон решимости и патриотизма.
11. Этническую принадлежность эстонцам помогли сформировать песенные праздники и литература на эстонском языке.
12. Первое упоминание слова „сауна“ в письменных источниках приходится на начало 13 века, когда оно использовалось как топоним для обозначения деревни Саунья. В 2006 году в Южной Эстонии было проведено исследование с целью выяснить, насколько важны банные ритуалы для местных жителей. В опросе приняли участие около 100 сельскохозяйственных компаний, и выяснилось, что только у двух опрошенных не было личной сауны, однако не нашлось ни одного человека, кто ни разу не посещал сауну.
13. Самая распространенной фамилией является Тамм, Саар тоже не отстает.
14. Знаете ли вы, что существует поверье о том, что флаг Дании родился именно в эстонском небе? Эта легенда окутана тайной и до конца не ясна, так как существует несколько вариаций истории и столько же трактовок. Согласно одной легенде, когда датчане сражались с эстонцами в Таллине, который тогда назывался Линданисом, датчане потерпели поражение, но в один момент в сражении им помог знак свыше. Ни с того ни с сего в небе возник флаг красного цвета с белым крестом, именно он помог датчанам завоевать победу и вдохновил на создание государственного символа. Однако другой эстонский летописец рассказывал эту историю несколько иначе. По его словам, датчане потеряли свой флаг в битве, а по пути домой придумали историю, которая объяснила возникновение нового. Спустя какое-то время другой эстонский летописец утверждал, что создание нынешнего датского флага вообще связано с 1208 годом и городом Вильянди. Однако это объяснение возникло в начале 16 века, спустя 300 лет после битвы при Линданисе. Тем не менее, первое цветное изображение датского флага приходится на середину 14 века, спустя 150 лет после битвы при Линданисе.
15. Мы одни из наименее религиозных народов в мире.
16. Эстония - ровная местность с непрекращающимися осадками. В среднем за год выпадает от 550 до 880 миллиметров осадков, но не все они испаряются; часть впитывается почвой, а остальные стекают, что также приводит к образованию болот. Наверное именно поэтому одну пятую территории Эстонии составляют болота.
17. Знали ли вы, что доходы Эстонии от международного туризма на душу населения довольно впечатляющие? В удачные годы они могут превзойти уровень Франции или Италии. В обычный год жители Эстонии совершают поездки за границу порядка 3,7 миллиона раз и оставляют там более 1,1 миллиарда евро. А иностранцы посещают Эстонию более 6 миллионов раз в год, оставляя здесь более 1,4 миллиарда евро.
18. В Эстонии на один квадратный километр приходится всего 30 жителей.
19. 18 марта 1999 года прошли заседания IX избранного состава Рийгикогу, на которых присутствовал и президент Леннарт Мери. В своем выступлении он поднял важный вопрос о том, что для нас и наших детей мозги - это ключ к достойному заработку на жизнь, и задал вопрос: „Mis on Eesti Nokia?“ В то время компания Nokia из Финляндии была мировым лидером в производстве мобильных телефонов, и многие в Эстонии стремились найти что-то подобное, что сделало бы нашу страну всемирно известной.
Немногие знают, что создание компании Kaaza эстонскими разработчиками при поддержке шведских предпринимателей послужило отправной точкой для Skype. Прорыв, достигнутый Kaaza в 2001 году, позволил пользователям сети обмениваться большими файлами напрямую, и на основе этой технологии в 2003 году появился Skype. Именно он впервые предоставил возможность звонить через интернет из любой точки мира бесплатно. Спрос на эту новую коммуникационную программу быстро распространился по всему миру и привлек новых инвесторов. В 2005 году Skype был продан компании eBay за 2,6 миллиарда долларов, а затем перешел в собственность Microsoft за 8,5 миллиарда долларов. Этот успех привлек внимание мира к цифровым возможностям Эстонии, закрепив за нами образ самого цифрового народа.
20. Скайп - не единственное выдающееся предприятие Эстонии. На сегодняшний день в мире существует как минимум 7 эстонских компаний, чья рыночная стоимость превышает один миллиард долларов. Среди них Playtech, Skype, TransferWise, Bolt, Pipedrive, Zego и ID.me. Если рассматривать эти достижения на душу населения, то ни одна другая европейская страна не может похвастаться таким же количеством миллиардных компаний, как Эстония.
21. Кстати, количество водителей Bolt значительно превышает число жителей Эстонии.
22. Среднестатистический эстонский мужчина весит 80 кг при росте 180 см, а женщина - 169 см. Это отличается от средних значений по миру, где средний рост мужчин составляет около 175 см, а женщин - около 162 см.
23. Кто-то где-то посчитал, что в мире каждые две недели умирает один язык. В то время как здесь, в Эстонии, мы смогли создать новый письменный язык - сето. После того, как в 2002 году на Конгрессе Сетуский народ объявил себя отдельной нацией, в последующие годы было издано несколько серий книг на языке сетукезов.
24. Зло в Эстонии раскрывается с гораздо большей скоростью, нежели в романах Агаты Кристи, благодаря нашему маленькому сообществу, отлично умеющему трещать языками. По предположениям, изначально соседский дозор появился как гражданская инициатива в 2000-х, когда жители Нымме сплотились и решили приглядывать друг за другом от греха подальше.