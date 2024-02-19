ГАЛЕРЕЯ | „Возьму автограф у Симоньян в Гааге“. Концерт Руслана Белого в Таллинне собрал полный зал

В зале стоит гул, гости тонкими струйками стекаются в зал, ищут свои места, протискиваясь через уже усевшихся людей.

Свет потушили и на сцену вышел… не Руслан Белый, а разогрев – довольно популярная в Эстонии комик Анастасия Курчикова. Она объяснила правила поведения на стендап-концерте: „Не выкрикивайте, не ешьте, а то артист тоже проголодается…“, а затем начала программу.

Анастасия разогрела публику юмором с местным колоритом и примерно в полседьмого на сцену вышел сам Руслан.

Его концерт был настоящим хитом. Атмосфера в зале была легкой и дружелюбной. Руслан Белый не только подарил зрителям уйму смеха, но и сумел остаться верен себе, шутя в своем стиле на самые острые темы.

Он не щадил политику, многозначительно комментируя свой статус „иноагента“, что вызывало взрывы смеха в зале. Шутки про Екатерину Мизулину, как главную доносчицу России, тоже были на пике популярности, добавляя пикантности и остроты в его выступление.

Слова и рассуждения Белого не только развлекли, но и заставил задуматься. Комик смело поднимал такие темы, которые поднимать бывает больно, неловко, или вовсе не принято, и делал это с таким мастерством, что зал визжал от смеха.

Завершил выступление он важным и глубоким посланием: никого не слушать, мечтать, верить в себя и не бояться пробовать!

Приятно было слышать эстонскую речь на русскоязычном концерте! И это уже не первый случай: на концерте Максима Галкина в Таллинне тоже было много эстонцев.