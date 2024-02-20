Комната крика, сауна и гонг-терапия - на этой неделе студенты EKA укрепляют свое психическое здоровье разными методами

Каждый день в течение недели будет предоставляться возможность выплеснуть свои эмоции, укрепить здоровье и раскрепоститься. Например, во внутреннем дворе EKA будут установлены баскетбольное кольцо и сауна, откроется комната крика, игровая комната, а также комната видеоигр, созданных студентами академии. По вечерам можно будет принять участие в занятиях танцами, йогой и гонг-медитации. Во вторник все желающие смогут обменять свой смартфон на фрукт, а в пятницу состоится вечер поэзии.

Студенческий совет Эстонской академии художеств уже несколько лет организует “Неделю витаминов душевного здоровья”. В течение пяти дней у студентов и преподавателей есть возможность поддержать свой организм и ментальное здоровье как в перерывах между лекциями, так и после них. “Мы считаем, что важно уделять внимание душевному благополучию уже в студенческие годы, когда легче выработать полезные привычки на будущее, но, конечно же, наши мероприятия созданы и для преподавателей", - рассказала вице-президент Студенческого совета EKA и одна из организаторов мероприятия Сабина Уммелас.

В то же время университет готовится к Дню открытых дверей 29 февраля, куда приглашаются абитуриенты, а также те, кто хочет дать новый толчок своей карьере и интересуется творческими профессиями. А уже завтра, 20 февраля, в библиотеке академии откроется традиционная выставка “Открытые окна”.

29 февраля гости смогут узнать больше о специальностях EKA, встретиться со студентами и преподавателями, познакомиться с удостоенным наград зданием академии, а также получить ценную информацию о подготовительных курсах, поступлении и учебе. Для гостей учебного заведения будут организованы мастер-классы, экспресс-лекции, консультации по составлению портфолио и многое другое. В конце дня в музее современного искусства EKKM откроется выставка молодых скульпторов, на открытии которой будет объявлен лауреат премии 2024 года.