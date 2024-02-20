Центр деятельности столичного района Хааберсти приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню независимости Эстонии
В среду, 21 февраля, в 14:00 в Центре деятельности Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24) состоится торжественный концерт, посвященный Дню независимости Эстонии. В рамках мероприятия выступит Юхан Уппин.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что в честь предстоящего 106-летия Эстонской Республики концерт будет более торжественным, чем обычно. „Хотя по сравнению с многими другими странами наша страна относительна молодая, важно, что мы можем сами строить будущее нашей страны, гордиться нашей культурой, достижениями и людьми. Культура помогает нам справиться со многими трудностями в сложном мире и объединяет нас как нацию“, - подчеркнул старейшина и пригласил всех заинтересованных на концерт, чтобы вместе отметить важный день для страны и ее граждан.
Вход на концерт бесплатный, приглашаются все желающие.