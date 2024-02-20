400 звезд подписали письмо в поддержку участия Израиля в „Евровидении“

Более 400 представителей индустрии развлечений подписали письмо в поддержку участия Израиля в конкурсе песни „Евровидение“ в этом году, сообщает Euronews.

Среди них - Хелен Миррен, Джин Симмонс и Бой Джордж. Письмо было составлено Creative Community For Peace (CCFP), некоммерческой организацией, занимающейся просвещением в области антисемитизма и кампанией против культурного бойкота Израиля.

Миррен недавно снялась в фильме „Голда“, биографической картине о Голде Меир, первой женщине-премьер-министре Израиля. В списке также значатся актер Лив Шрайбер, музыкальный продюсер Скутер Браун и Шэрон Осборн.

Открытое письмо стало ответом на открытые письма, подписанные более чем 2 000 финских, шведских и исландских музыкантов, призывающих запретить Израилю участвовать в конкурсе „Евровидение-2024“.

Эти два письма представляют собой полярные дискуссии о культурной реакции на войну между Израилем и ХАМАС. Она началась после того, как 7 октября прошлого года ХАМАС организовал смертоносные террористические атаки на Израиль. В результате терактов погибло более 1200 человек, более 200 были захвачены в заложники в Газе.

После этого Израиль начал контрнаступление, которое подверглось широкой критике за гибель большого количества палестинских гражданских лиц. С октября было убито более 28 000 палестинцев, в том числе более 12 000 детей.

В результате боевых действий прозвучали призывы исключить Израиль из конкурса „Евровидение“, как ранее была исключена Россия после ее вторжения в Украину в 2022 году.