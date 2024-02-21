ВИДЕО | „Кто-то украл молоток!“ В Рийгикогу пришлось приостановить голосование из-за пропавшего молотка(6)
На заседании Рийгикогу 19 февраля произошел курьезный случай, когда спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги был вынужден поставить голосование на паузу, так как внезапно пропал молоток, который обычно всегда находится под рукой.
В понедельник в начале заседания в зале Рийгикогу был слышен оглушительный хохот, когда спикер Тоомас Кивимяги объявил, что молотка, необходимого для объявления голосования, нет под рукой. „Кто-то украл молоток“, - объявил он, и поэтому принятие повестки дня на неделю было приостановлено примерно на полторы минуты, пока ему не принесли молоток.
Однако прежде чем началось новое голосование, слово попросил Анти Пооламетс: „Вопрос очень серьезный, вы получили запасной молоток или другой исчез?“. Он усмехнулся. „Спасибо, дорогой коллега. Я думаю, он вполне настоящий, на нем есть все гербы, так что это тот самый, которым я стучал все это время, но, возможно, где-то есть запасной“, - сказал Кивимяги.
Мартин Хельме, вышедший на подиум вскоре после инцидента, счел нужным заявить, что исчезновение молотка не является попыткой обструкции со стороны EKRE.
Курьезный инцидент привлек внимание людей и в социальных сетях, записью инцидента охотно делились и комментировали. „Он что, начал искать молоток под тетрадкой?“ - задался вопросом один из комментаторов. „Почему тогда стыдно мне?“ - задался вопросом другой.