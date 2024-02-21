ВИДЕО | „Кто-то украл молоток!“ В Рийгикогу пришлось приостановить голосование из-за пропавшего молотка

В понедельник в начале заседания в зале Рийгикогу был слышен оглушительный хохот, когда спикер Тоомас Кивимяги объявил, что молотка, необходимого для объявления голосования, нет под рукой. „Кто-то украл молоток“, - объявил он, и поэтому принятие повестки дня на неделю было приостановлено примерно на полторы минуты, пока ему не принесли молоток.

Однако прежде чем началось новое голосование, слово попросил Анти Пооламетс: „Вопрос очень серьезный, вы получили запасной молоток или другой исчез?“. Он усмехнулся. „Спасибо, дорогой коллега. Я думаю, он вполне настоящий, на нем есть все гербы, так что это тот самый, которым я стучал все это время, но, возможно, где-то есть запасной“, - сказал Кивимяги.

Мартин Хельме, вышедший на подиум вскоре после инцидента, счел нужным заявить, что исчезновение молотка не является попыткой обструкции со стороны EKRE.

Курьезный инцидент привлек внимание людей и в социальных сетях, записью инцидента охотно делились и комментировали. „Он что, начал искать молоток под тетрадкой?“ - задался вопросом один из комментаторов. „Почему тогда стыдно мне?“ - задался вопросом другой.