„Прекратите класть мокрый iPhone в мешок с рисом“. Apple выпустила рекомендации, как сушить намокший телефон

Положить намокшее устройство в мешок с рисом — это самое известное народное средство для сушки, поскольку крупа хорошо впитывает влагу. Однако эксперты уже много лет предупреждают, что это плохая идея. Теперь Apple официально заявила пользователям, чтобы они не делали этого.

«Не кладите свой iPhone в мешок с рисом. Это может привести к тому, что мелкие частицы риса могут повредить ваш iPhone», — говорится в сообщении на сайте поддержки Apple.

Кроме того, испытания показали, что сырой рис не особенно эффективен при сушке устройства.

Нельзя сушить iPhone и с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха. Также не стоит пытаться убрать влагу, вставляя в разъем посторонние предметы, например, ватные палочки или бумажное полотенце.

В Apple рассказали, что нужно делать, чтобы безопасно высушить айфон.

Так, если пользователь при попытке зарядить свой телефон получил предупреждение, что «обнаружена жидкость», то сначала нужно отсоединить зарядный кабель. Затем «аккуратно постучать телефоном по руке разъемом вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость». После этого надо оставить устройство сохнуть минимум на полчаса, а затем, если телефон и кабель полностью высохли, попробовать снова зарядить устройство. Если эта попытка не удалась, повторите попытку через день, советуют в Apple.

