Топчик
22.02.2024, 13:04

Показала грудь у Кремля: МВД РФ объявило в розыск украинскую модель Onlyfans

 (10)
Лолита Богданова
Лолита Богданова
ФОТО: Инстаграм Лолиты Богдановой

Украинскую модель Onlyfans 25-летнюю Лолиту Богданову, которая более известна в Cети по псевдониму Лола Банни, разыскивает МВД РФ, пишет Униан.

Оказалось, что в 2021 девушка показала обнаженную грудь возле Кремля. Тогда ее сразу задержали, но позже отпустили при условии, что она не будет выезжать с территории России. Но украинка не стала ждать и уехала в США, нарушив свое обещание. Поэтому на днях МВД РФ объявило ее в розыск по статье Уголовного кодекса (речь идет об оскорблении чувств верующих).

Интересно, что эта информация удивила иностранных журналистов. Они начали бить тревогу, что якобы для Богдановой все может закончиться, как и для оппозиционера Алексея Навального, который недавно умер в колонии.

"Охота" на Лолу Банни началась за волной уголовных дел, возбужденных российской полицией и силами безопасности против лиц, которых считают "врагами" или отступниками от новой российской ортодоксальности", - написало издание Daily Express US.

Сама девушка пока не комментирует эту ситуацию, лишь опубликовала мем о том, что МВД России ее просто пиарит. 

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии