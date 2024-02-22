Показала грудь у Кремля: МВД РФ объявило в розыск украинскую модель Onlyfans

Оказалось, что в 2021 девушка показала обнаженную грудь возле Кремля. Тогда ее сразу задержали, но позже отпустили при условии, что она не будет выезжать с территории России. Но украинка не стала ждать и уехала в США, нарушив свое обещание. Поэтому на днях МВД РФ объявило ее в розыск по статье Уголовного кодекса (речь идет об оскорблении чувств верующих).

Интересно, что эта информация удивила иностранных журналистов. Они начали бить тревогу, что якобы для Богдановой все может закончиться, как и для оппозиционера Алексея Навального, который недавно умер в колонии.

"Охота" на Лолу Банни началась за волной уголовных дел, возбужденных российской полицией и силами безопасности против лиц, которых считают "врагами" или отступниками от новой российской ортодоксальности", - написало издание Daily Express US.

Сама девушка пока не комментирует эту ситуацию, лишь опубликовала мем о том, что МВД России ее просто пиарит.