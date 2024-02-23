День независимости на ETV+: парад, президентский прием, фильмы „Фехтовальщик“ и „Калев“
В субботу, 24 февраля, Эстонская Республика отмечает 106-ю годовщину со дня обретения независимости. По сложившейся традиции в этот день телеканал ETV+ покажет телезрителям прямые трансляции с праздничных мероприятий и подборку тематических художественных и документальных фильмов.
Празднование 106-й годовщины независимости Эстонской Республики начнется в 07:30 утра с торжественной церемонии поднятия государственного флага на башне Длинный Герман. С праздничной речью в Губернаторском саду на Тоомпеа выступит председатель Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнесет архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма. Комментировать происходящее с места событий будет журналист ETV+ Борис Тимофеев.
В 09:00 состоится возложение венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне, в ходе которого премьер-министр Кая Каллас выступит с торжественной речью. Комментирует Борис Тимофеев.
Трансляция парада Сил обороны с площади Вабадузе в Таллинне начнется в 12:00. Принимает парад президент Эстонии Алар Карис, командует – глава Сил обороны генерал Мартин Херем. Комментируют трансляцию Артур Захаров и Михаил Малкин.
К годовщине республики президент Алар Карис отметил наградой людей, чья повседневная деятельность обогащает общество и делает Эстонию более заботливой и защищенной. В этот раз за заслуги перед Эстонией к государственной награде был представлен 151 человек. Вручение состоялось 21 февраля в Эстонском национальном музее. Лучшие моменты церемонии „Эстония благодарит“ смотрите в эфире ETV+ в 13:30.Праздничная студия ETV+
С 17:30 до 21:00 в эфире ETV+ „Праздничная студия“. Знаковые для страны события и планы с гостями обсудят Юлия Лева и Илья Нартов.
В 18:00 с праздничной традиционной речью выступит президент страны Алар Карис.
Кульминацией празднования Дня независимости станет президентский прием и концерт в Национальной опере „Эстония“ – в эфире в 18:35. С репортажами с места событий в прямой эфир ETV+ выйдут Маргарита Танаева и Артур Тюленев.Тематические фильмы
В этот значимый для страны день ETV+ покажет подборку документальных и художественных исторических фильмов, многие из которых выйдут на экраны телеканала впервые.
В 08:05 в эфире документальная драма „Мгновение в истории: Манифест“ (Эстония, 2018). В фильме расскажут, как рождался эстонский Комитет спасения и манифест независимости, и почему три первые попытки объявить о создании республики провалились.
Многие откроют для себя родной край заново, посмотрев в 09:30 премьеру документального фильма „Пролетая над Эстонией“ (Эстония, 2024). Это путешествие как по знаковым, так и не очень известным уголкам Эстонии, увлекательности которому добавляют познавательные факты и захватывающие кадры, снятые с высоты птичьего полета.
В 10:25 в эфире ETV+ биографическая драма „Фехтовальщик“ (Эстония, Финляндия, Германия, 2015) с Кириллом Кяро и Мяртом Аванди. Фильм основан на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925-1993). Спасаясь от НКВД, молодой эстонский фехтовальщик, призванный в свое время немцами в армию, бежит на родину в крошечный Хаапсалу, где начинает обучение школьников искусству фехтования.
Президент Леннарт Мери сделал празднование годовщины республики самым важным государственным праздником. В 16:45 в документальном фильме „Самый важный праздник“ (Эстония, 2020) сложные и радостные моменты президентских приемов вспоминают Хелле Мери, Сийри Овийр, Эльмо Нюганен и многие другие участники.
Праздничная программа на ETV+ завершится премьерой в 21:00 cпортивной драмы „Калев“ (Эстония, 2022) о победе эстонской баскетбольной команды в последнем чемпионате СССР и концертом с участием Танеля Падара, Уку Сувисте, Тани Михайловой-Саар и других популярных артистов.