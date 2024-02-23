День независимости на ETV+: парад, президентский прием, фильмы „Фехтовальщик“ и „Калев“

Празднование 106-й годовщины независимости Эстонской Республики начнется в 07:30 утра с торжественной церемонии поднятия государственного флага на башне Длинный Герман. С праздничной речью в Губернаторском саду на Тоомпеа выступит председатель Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнесет архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма. Комментировать происходящее с места событий будет журналист ETV+ Борис Тимофеев.

В 09:00 состоится возложение венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне, в ходе которого премьер-министр Кая Каллас выступит с торжественной речью. Комментирует Борис Тимофеев.

Трансляция парада Сил обороны с площади Вабадузе в Таллинне начнется в 12:00. Принимает парад президент Эстонии Алар Карис, командует – глава Сил обороны генерал Мартин Херем. Комментируют трансляцию Артур Захаров и Михаил Малкин.

К годовщине республики президент Алар Карис отметил наградой людей, чья повседневная деятельность обогащает общество и делает Эстонию более заботливой и защищенной. В этот раз за заслуги перед Эстонией к государственной награде был представлен 151 человек. Вручение состоялось 21 февраля в Эстонском национальном музее. Лучшие моменты церемонии „Эстония благодарит“ смотрите в эфире ETV+ в 13:30.Праздничная студия ETV+

С 17:30 до 21:00 в эфире ETV+ „Праздничная студия“. Знаковые для страны события и планы с гостями обсудят Юлия Лева и Илья Нартов.

В 18:00 с праздничной традиционной речью выступит президент страны Алар Карис.

Кульминацией празднования Дня независимости станет президентский прием и концерт в Национальной опере „Эстония“ – в эфире в 18:35. С репортажами с места событий в прямой эфир ETV+ выйдут Маргарита Танаева и Артур Тюленев.Тематические фильмы

В этот значимый для страны день ETV+ покажет подборку документальных и художественных исторических фильмов, многие из которых выйдут на экраны телеканала впервые.