„Звездопад“ в Таллинне: впервые в Эстонии выступят авторы суперхита „Barbie Girl“

Третий сборник Megalomania („Мания величия“), увидевший свет в 2011 году, включает старые хиты и новые песни — „My Mamma Said“, „Live Fast“, „Die“, „Young“ и „Back to the 80’s“.

Второй альбом группы Aquarius („Водолей“) вышел в феврале 2000 года, поскольку именно в этом месяце люди рождаются под таким знаком зодиака. Сборник стилистически разнообразен, нежели альбом-дебютант, в нем наряду с бабл-гам-попом появляются композиции в жанре европоп и кантри. Наиболее популярная песня „Водолея“ — Cartoon Heroes („Герои мультфильмов“).

Легендарная песня про Барби, которая живет в восхитительном пластиковом мире, стала настоящей танцевальной классикой. „Barbie Girl“, с легендарными словами „I’m a Barbie Girl, in the Barbie World“, попала в точку: никто еще так остро не высмеивал мировоззрение куклы, в котором оказалось так много общего с жизненной позицией некоторых девушек. В начале 2022 года музыкальное видео „Barbie Girl“ набрало более одного миллиарда просмотров на YouTube и по сей день остается одной из самых популярных песен на Instagram.

Если бы объявили конкурс на самую привязчивую песню всех времен и народов, композиция датской поп-группы AQUA „Barbie Girl“ точно возглавила бы первую десятку! Дебютный альбом группы Aquarium вышел в 1997 году. В сборник вошла песня „Roses are Red“, которая стала хитом и даже была номинирована на „Грэмми“. Вторая песня „My Oh My“ оказалась на верхушке музыкальных чартов. Ну а песня, по которой их знает весь мир -- „Barbie Girl“ -- вышла следом и возглавила хит-парады половины европейских стран.

Эстония ждет самая горячая дискотека года с мегазвездами 90-х. 18 мая Unibet Arena станет центром мировых хитов, которые и по сей день продолжают царить на танцполах всего мира. Нас ждет самое зажигательное мероприятие года – Eurodance Party. Главным событием вечера станет первое выступление в Эстонии датской поп-группы AQUA („Barbie Girl“, „Doctor Jones“, „Roses Are Red“ , „Lollipop (Candyman)“. Эстафету примет автор суперхита „Mambo No. 5“ Лу Бега , незабываемые хиты „Ace of Base“ вы услышите от солистки группы Дженни.

Группа продала 38 миллионов копий альбомов, 7 миллионов синглов и по праву занимает Олимп мировой танцевальной музыки.

AQUA продолжает не только активную гастрольную деятельность, но и радует миллионов поклонников новыми песнями и композициями. В настоящее время группа номинирована на три премии Грэмми за сотрудничество с Ники Минаж и Ice Spice и продолжают покорять мир своими энергичными и завораживающими выступлениями!

„Ace of Base“: „шведское золото“ всегда в цене

„Ace of Base“ — звездный шведский поп-квартет, образованный в самом начале 90-х. Можно сказать, это — семейная группа: первоначально в состав вошли Йонас, Дженни и Линн Берггрены, а также Ульф Экберг. Они достигли огромных высот в музыкальной индустрии: их дебютный Happy Nation 9 раз становился платиновым в Штатах! Он также был признан наиболее продаваемым за 1994 год… Один из самых многообещающих дебютов в истории! Именно с этого альбома вышли вневременные „All That She Wants“, „The Sign“ и „Don’t Turn Around“.

Группа продолжала радовать поклонников хит-треками на протяжении всего десятилетия, и уже в начале нового столетия тираж проданных пластинок приблизился к отметке 30 млн. копий! Это сделало „Ace of Base“ третьим коммерчески успешным шведским музыкальным проектом (после ABBA и Roxette).

С 1995 года Дженни Берггрен начала занимается сольной творческой деятельностью. В 2010 году вышел ее дебютный альбом „My Story“, но Дженни продолжает радовать фанатов со всего мира творчеством из „золотого“ фонда „Ace of Base“.

Лу Бега: танцует весь мир