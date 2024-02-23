„Звездопад“ в Таллинне: впервые в Эстонии выступят авторы суперхита „Barbie Girl“
В Таллинне пройдет уникальное событие для любителей зажигательных мелодий, под которые продолжает танцевать весь мир – Eurodance Party. 18 мая в Unibet Arena, в рамках самой „горячей“ вечеринки года, впервые в Эстонии выступит мегапопулярная группа AQUA, хит которой „Barbie Girl“, продолжает бить рекорды популярности. В музыкальном марафоне также примут участие мегазвезды 90-х – Дженни из „Ace of Base“ и автор суперхита „Mambo No. 5“ Лу Бега.
Эстония ждет самая горячая дискотека года с мегазвездами 90-х. 18 мая Unibet Arena станет центром мировых хитов, которые и по сей день продолжают царить на танцполах всего мира. Нас ждет самое зажигательное мероприятие года – Eurodance Party. Главным событием вечера станет первое выступление в Эстонии датской поп-группы AQUA („Barbie Girl“, „Doctor Jones“, „Roses Are Red“ , „Lollipop (Candyman)“. Эстафету примет автор суперхита „Mambo No. 5“ Лу Бега , незабываемые хиты „Ace of Base“ вы услышите от солистки группы Дженни.
AQUA: гимн кукле Барби, и не только...
Если бы объявили конкурс на самую привязчивую песню всех времен и народов, композиция датской поп-группы AQUA „Barbie Girl“ точно возглавила бы первую десятку! Дебютный альбом группы Aquarium вышел в 1997 году. В сборник вошла песня „Roses are Red“, которая стала хитом и даже была номинирована на „Грэмми“. Вторая песня „My Oh My“ оказалась на верхушке музыкальных чартов. Ну а песня, по которой их знает весь мир -- „Barbie Girl“ -- вышла следом и возглавила хит-парады половины европейских стран.
Легендарная песня про Барби, которая живет в восхитительном пластиковом мире, стала настоящей танцевальной классикой. „Barbie Girl“, с легендарными словами „I’m a Barbie Girl, in the Barbie World“, попала в точку: никто еще так остро не высмеивал мировоззрение куклы, в котором оказалось так много общего с жизненной позицией некоторых девушек. В начале 2022 года музыкальное видео „Barbie Girl“ набрало более одного миллиарда просмотров на YouTube и по сей день остается одной из самых популярных песен на Instagram.
Второй альбом группы Aquarius („Водолей“) вышел в феврале 2000 года, поскольку именно в этом месяце люди рождаются под таким знаком зодиака. Сборник стилистически разнообразен, нежели альбом-дебютант, в нем наряду с бабл-гам-попом появляются композиции в жанре европоп и кантри. Наиболее популярная песня „Водолея“ — Cartoon Heroes („Герои мультфильмов“).
Третий сборник Megalomania („Мания величия“), увидевший свет в 2011 году, включает старые хиты и новые песни — „My Mamma Said“, „Live Fast“, „Die“, „Young“ и „Back to the 80’s“.
Группа продала 38 миллионов копий альбомов, 7 миллионов синглов и по праву занимает Олимп мировой танцевальной музыки.
AQUA продолжает не только активную гастрольную деятельность, но и радует миллионов поклонников новыми песнями и композициями. В настоящее время группа номинирована на три премии Грэмми за сотрудничество с Ники Минаж и Ice Spice и продолжают покорять мир своими энергичными и завораживающими выступлениями!
„Ace of Base“: „шведское золото“ всегда в цене
„Ace of Base“ — звездный шведский поп-квартет, образованный в самом начале 90-х. Можно сказать, это — семейная группа: первоначально в состав вошли Йонас, Дженни и Линн Берггрены, а также Ульф Экберг. Они достигли огромных высот в музыкальной индустрии: их дебютный Happy Nation 9 раз становился платиновым в Штатах! Он также был признан наиболее продаваемым за 1994 год… Один из самых многообещающих дебютов в истории! Именно с этого альбома вышли вневременные „All That She Wants“, „The Sign“ и „Don’t Turn Around“.
Группа продолжала радовать поклонников хит-треками на протяжении всего десятилетия, и уже в начале нового столетия тираж проданных пластинок приблизился к отметке 30 млн. копий! Это сделало „Ace of Base“ третьим коммерчески успешным шведским музыкальным проектом (после ABBA и Roxette).
С 1995 года Дженни Берггрен начала занимается сольной творческой деятельностью. В 2010 году вышел ее дебютный альбом „My Story“, но Дженни продолжает радовать фанатов со всего мира творчеством из „золотого“ фонда „Ace of Base“.
Лу Бега: танцует весь мир
Суперхиты Лу Бега узнаются с первых нот. Он начинал свою музыкальную карьеру как рэпер. В 13 лет он основал вместе с двумя друзьями хип-хоп-группу. Проживая в Майами, Бега открыл для себя латиноамериканскую музыку. Когда он вернулся в Германию, местные продюсеры разглядели его талант – зажигательные танцевальные мелодии, под которые ноги сами пускаются в пляс. Первый же его сингл „Mambo No. 5“ мгновенно стал популярным во всем мире, заняв первое место в хит-парадах большинства европейских стран, включая Германию, Англию и Францию, а также третье место в США. Во Франции сингл удерживал 1-е место в течение 20 недель, что до сегодняшнего дня является непревзойдённым рекордом.
В 1999 году Лу Бега выпустил альбом „A Little Bit of Mambo“. Он занял 3-е место в США и Германии, но разместился на 1-м месте в чартах Австрии, Канады, Финляндии, Венгрии, Португалии, Швейцарии и на Ближнем Востоке. Следующий сингл, „I Got a Girl“, вошел в первую десятку в ряде европейских стран, включая Францию, Финляндию и Бельгию.
В 2021 году Лу Бега презентовал новую версию самой топовой композиции своего
репертуара. Речь идет о треке „Macarena“. Новая версия песни получила название „Buena Macarena“, которая мгновенно покорила танцполы во всем мире.
1 мая в Unibet Arena на Eurodance Party ожидается настоящий „звездопад“ мегапопулярных групп, творчество и энергетика которых заводят миллионы зрителей всего мира! Специальная аудио/световая техника и спецэффекты помогут получить заряд положительной энергии, испытать атмосферу настоящего праздника!