„Звездопад“ в Таллинне: впервые в Эстонии выступят авторы суперхита „Barbie Girl“

Эстония ждет самая горячая дискотека года с мегазвездами 90-х. 18 мая Unibet Arena станет центром мировых хитов, которые и по сей день продолжают царить на танцполах всего мира. Нас ждет самое зажигательное мероприятие года – Eurodance Party. Главным событием вечера станет первое выступление в Эстонии датской поп-группы AQUA („Barbie Girl“, „Doctor Jones“, „Roses Are Red“ , „Lollipop (Candyman)“. Эстафету примет автор суперхита „Mambo No. 5“ Лу Бега , незабываемые хиты „Ace of Base“ вы услышите от солистки группы Дженни.