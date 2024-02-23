ВИДЕО | Между небом и землей: экстремал Яан Роозе в Кивиыли прошел по канату между гор и поставил мировой рекорд на водопаде Валласте

Самый знаменитый эстонский канатоходец, спортсмен-экстремал Яан Роозе не перестает брать все новые и новые высоты. В этот раз он покорил высоты Кивиыли. Моменты, когда Яан Роозе парит между небом и землей, заставляют задержать дыхание и переживать каждую секунду. Видеть человека, смелого до безумия, идущего по канату между двумя горами, захватывает дух и вызывает восхищение.