ВИДЕО | Между небом и землей: экстремал Яан Роозе в Кивиыли прошел по канату между гор и поставил мировой рекорд на водопаде Валласте(5)
Эстонский слеклайнер Яан Роозе в очередной раз продемонстрировал невероятные навыки и смелость, пройдя 1,4 км по свободному канату, натянутому между терриконами в городе Кивиыли.
Самый знаменитый эстонский канатоходец, спортсмен-экстремал Яан Роозе не перестает брать все новые и новые высоты. В этот раз он покорил высоты Кивиыли. Моменты, когда Яан Роозе парит между небом и землей, заставляют задержать дыхание и переживать каждую секунду. Видеть человека, смелого до безумия, идущего по канату между двумя горами, захватывает дух и вызывает восхищение.
Вчера, в четверг 22 февраля, Яан Роозе поставил мировой рекорд – достиг невероятного успеха, став первым человеком в мире, который смог проскользить по натянутому над водопадом Валасте тросу, высочайшая точка которого располагалась на высоте 50 метров.