Сколько стоит патриотизм? Посмотрели цены к разным товарам с эстонской символикой - выбор большой!
24 февраля Эстония отмечает свой 106-й День рождения. Этот важный праздник напоминает об историческом дне, когда страна в 1918 году объявила о своей независимости. С тех пор она прошла долгий путь развития и стабильности, став важным игроком на мировой арене. Любовь к стране люди выражают разными способами, и один из доступных, например, прикрепить на свою одежду значок с символикой Эстонской Республики. Сколько стоит подобная продукция - изучил портал Bublik.
В честь этого знакового дня мы отправились в некоторые магазины столицы и рассмотрели ассортимент товаров с символикой Эстонии. На полках встречаются разнообразные предметы, от флагов до национальной вышивки. Перед праздником, чашки, футболки, магнитики на холодильник и другие сувениры встречают гостей и жителей страны на каждом шагу.
Интересно, что цены на товары с национальной символикой варьируются в зависимости от их типа и качества. Некоторые изделия доступны по очень привлекательной цене, в то время, как уникальные предметы ручной работы могут быть дороже, однако их ценность и качество оправдывают стоимость.
В супермаркетах выбор популярных, ходовых товаров, которые могут оперативно понадобиться - большой. Идете на парад - заскочили в большой магазин и прикупили ручной флажок, на одежду прикрепили значок, а на дорожку перекусить взяли шоколадку. И все с эстонским флагом. Флажки в зависимости от размера начинаются от двух евро, значки от полутора, а шоколад и вовсе можно купить по цене около одного евро и пары центов. Приятный бонус - скидки перед Днем независимости. Например в Rimi на предметы с эстонской символикой скидка -30%
Отдельной категорией идет одежда в цветах флага Эстонии. На нее придется потратиться - сине-черно-белая шапка обойдется вам аж в 17 евро, головная повязка в 9 евро, а перчатки можно купить за 5 евро.
Если душа требует к празднику чего-то изысканного и необычного, то в интернете можно найти тематические украшения и ювелирные изделия. Однако советую позаботиться о таком приобретении к празднику заранее, так как доставка занимает время.
Магазины вам могут предложить дизайнерские серьги из дерева за 49 евро до праздника и за 34,30 непосредственно перед праздником, так как скорее всего заказанный товар по скидке придет уже после 24 февраля. Выбор украшений из серебра тоже велик, как и ценовое предложение на них - женские серьги в виде василька вам обойдутся в 70 евро, а вот мужские запанки с позолоченным львом уже в 229 евро.
Ассортимент товаров с символикой страны в магазинах становится с каждым годом все шире и интереснее, и каждый, имея желание, может подобрать для себя что-то особенное, что будет греть душу и сердце.