Эксперт делится советами: что можно подать на стол в День независимости Эстонии?

Руководитель отдела закупок Rimi Эстонии Марилин Юриссон делится советами, как можно накрыть праздничный стол в честь Дня независимости ЭР.

По словам Юриссон, блюда на столе, накрытом в честь на День независимости ЭР, можно приготовить по мотивам эстонской национальной кухни или только из местных продуктов. „Таким образом, можно поддержать местных производителей, что в нынешней экономической ситуации особенно ценно“, – говорит она.

Основным продуктом на столе в этот день, безусловно, будет килька. Самый классический вариант её подачи – на ломте черного хлеба. Еще кильку можно использовать, например, и в бутербродном торте. Стоит обязательно попробовать поэкспериментировать с мукой кама. Например, её можно использовать в приготовлении различных тортов или десертов.

Юриссон напоминает, что при приготовлении еды обязательно следует учитывать, чтобы размер порций был умеренным. Таким образом можно не только сэкономить семейный бюджет, но и избежать возникновения ненужных пищевых отходов.

В Rimi ассортимент товаров со скидками будет, как всегда, соответствовать празднику. В ближайшие дни найдутся продукты местных производителей и килька по выгодным ценам.