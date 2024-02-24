ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО| Перепела, утка, тартар из оленины: смотри, чем кормят уважаемых гостей в „Эстонии“ на президентском приеме(11)
Гости прибывают, в театре „Эстония“ кипят последние приготовления - уже совсем скоро начнется президентский прием, а это значит, что помимо поздравлений с Днем независимости, и пищи духовной в виде музыкального концерта, уважаемым гостям будет предложена и пища физическая. Давайте заглянем к поварам и узнаем, что в этом году они подготовили для взыскательной публики торжественного приема.
Праздничные угощения на президентском приеме выполнены из качественных и максимально понятных, привычных продуктов, но реализованы в необычной и интересной форме. Все продумано - закуски удобно класть в рот.
В этом году в театр „Эстония“ приглашено 800 гостей, это на 200 меньше, чем в прошлом году. Уважаемой публике будет предложен 41 вид закусок, из которых 7 – сладкие. Всего приготовлено 14 200 соленых и 3200 сладких закусок. Над праздничным столом колдуют 13 поваров из разных ресторанов Эстонии.
Блюда будут предложены на любой вкус: можно будет найти закуски не только рыбные или мясные, но и вегетарианские. Основное внимание уделяется эстонскому сырью и вкусовым качествам местных ингредиентов. Повара используют продукты мелких производителей, делая акцент на сырье из леса и фермы, моря, а также ягоды и травы с эстонских лугов.
Например, гости смогут попробовать: Профитроль с муссом из утки и облепихово-луковым мармеладом, тартар из мяса оленя с копченым перепелиным яйцом, можжевеловым сыром, терпким луковым джемом на хлебе ручной работ, перепелку с тыквенной горчицей и глазурью со вкусом вишни и можжевельника.
Повара праздничного банкета:
Тайго Лепик, Администрация Президента Республики, шеф-повар
Урпо Рейнталь, Ylicool Catering, шеф-повар и владелец
Тимо Сийм, шеф-повар Stenbock House
Март Кукк, Вилла Вессет / Шеф-повар года Сильверспун, шеф-повар
Лаури Эопик, Royal Catering, шеф-повар и владелец
Хелена Хёвельсон, „Молодой шеф-повар 2023 года“ 2 место, молодой шеф-повар и ученик
Максим Иванушкин, „Шеф-повар года 2023“ 1 место, Kogu Resto и старший шеф-повар
Мяртен Сепп, Pöide Grillhouse, шеф-повар
Моника Пеэбо, домашний ресторан на хуторе Виру / владелица, шеф-повар и популяризатор еды в регионе Мульгимаа
Евгений Коликов, Topmaitsed, шеф-повар и владелец
Кайре Раба, Хаапсалуский центр профессионального образования, преподаватель профессионального образования
Дмитрий Филиппов, Ида-Вирумааский центр профессионального образования Йыхви, преподаватель профессионального образования
Евгений Шевчук, Nordic Catering, шеф-повар