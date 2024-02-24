ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО| Перепела, утка, тартар из оленины: смотри, чем кормят уважаемых гостей в „Эстонии“ на президентском приеме

Праздничные угощения на президентском приеме выполнены из качественных и максимально понятных, привычных продуктов, но реализованы в необычной и интересной форме. Все продумано - закуски удобно класть в рот.

В этом году в театр „Эстония“ приглашено 800 гостей, это на 200 меньше, чем в прошлом году. Уважаемой публике будет предложен 41 вид закусок, из которых 7 – сладкие. Всего приготовлено 14 200 соленых и 3200 сладких закусок. Над праздничным столом колдуют 13 поваров из разных ресторанов Эстонии.

Блюда будут предложены на любой вкус: можно будет найти закуски не только рыбные или мясные, но и вегетарианские. Основное внимание уделяется эстонскому сырью и вкусовым качествам местных ингредиентов. Повара используют продукты мелких производителей, делая акцент на сырье из леса и фермы, моря, а также ягоды и травы с эстонских лугов.

Например, гости смогут попробовать: Профитроль с муссом из утки и облепихово-луковым мармеладом, тартар из мяса оленя с копченым перепелиным яйцом, можжевеловым сыром, терпким луковым джемом на хлебе ручной работ, перепелку с тыквенной горчицей и глазурью со вкусом вишни и можжевельника.

Повара праздничного банкета: