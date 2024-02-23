ВИДЕО | Зажигательный танец! Спасатели, медики и полицейские креативно поздравили Эстонию с Днем независимости

К спасательному отряду Мярьямаа присоединились сотрудники региональной больницы и полицейские Ляэнеской префектуры, и все вместе они исполнили несколько танцев по случаю наступающего Дня независимости. Вначале танцоры танцевали эстонский народный танец каэраяан, но затем пошли более бодрые танцы под песню 5MIINUSTи Puuluup, которая поедет от Эстонии на „Евровидение“.