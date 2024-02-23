ВИДЕО | Зажигательный танец! Спасатели, медики и полицейские креативно поздравили Эстонию с Днем независимости(4)
В пятницу спасательный отряд Мярьямаа опубликовал в социальных сетях веселый танец, отмечая вместе с полицейскими и работниками скорой помощи День независимости Эстонской Республики.
К спасательному отряду Мярьямаа присоединились сотрудники региональной больницы и полицейские Ляэнеской префектуры, и все вместе они исполнили несколько танцев по случаю наступающего Дня независимости. Вначале танцоры танцевали эстонский народный танец каэраяан, но затем пошли более бодрые танцы под песню 5MIINUSTи Puuluup, которая поедет от Эстонии на „Евровидение“.
„Поздравляем с Днем независимости. По этому случаю мы вместе с нашими соратниками сняли особенно веселое видео“, - написала команда спасателей Мярьямаа на своей странице в Instagram. В сообщении также были отмечены аккаунты региональной больницы, Спасательного департамента и Ляэнеской префектуры. Танцоры вдохновились 5MIINUST и надели темные солнцезащитные очки.
Смотрите зажигательное видео!