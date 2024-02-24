Традиционная выставка орхидей в Таллиннском ботаническом саду откроется 1 марта

„Цветущие орхидеи уже сами по себе очень особенные, однако их экспонирование в оранжереях дает понять, какими эти чудесные растения вырастают в привычной для них среде. Так они отлично просматриваются, и прекрасно проявляется мистическая красота каждой“, —сказала куратор Дней орхидей и старший садовник Таллиннского ботанического сада Ээви Сийбак. „Ежегодно нам удается удивить посетителей новыми инсталляциями и некоторыми очень редкими сортами. На кого можно будет посмотреть в этом году — сюрприз. Такой выбор в Эстонии можно увидеть только на выставке орхидей“, — отмечает Сийбак.

В Таллиннском ботаническом саду будут представлены цветущие орхидеи различных видов и сортов, ими можно будет полюбоваться и в Доме пальм, и в оранжереях. Из родов представлены фаленопсис, венерин башмачок, цимбидиум, эпидендрум, ванда, целогина и др. Порадуют красотой и выведенные людьми камбрии.

В рамках выставки можно будет попросить у опытных специалистов совет по выращиванию орхидей дома. На протяжении выставки орхидей, то есть с 1 по 10 марта, можно отправлять вопросы, связанные с выращиванием орхидей, по электронной почте на адрес orhidee@botaanikaaed.ee. На письма отвечают садовники и старшие садовники Таллиннского ботанического сада.

На выставке можно будет приобрести орхидеи от фирмы Rikets lilled. С 8 по 10 марта посетителям представится уникальная возможность купить необычные растения от специально прибывшего в Эстонию на время выставки немецкого питомника орхидей Currlin Orchideen.

Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 11:00 до 16:00. В связи со строительными работами в ботанический сад рекомендуется приезжать на общественном транспорте или такси.

Таллиннский ботанический сад — это созданное в 1961 году научное, образовательное и культурное учреждение, где занимаются охраной и популяризацией царства растений. Он расположен на участке площадью 40 га в долине реки Пирита, и на его открытой территории и в оранжереях произрастает около 9000 видов растений. Миссия Таллиннского ботанического сада — сохранять, развивать и экспонировать богатые коллекции растений и гербарии, а также вести научно-просветительскую работу по сохранению и повышению биоразнообразия. Таллиннский ботанический сад стремится продвигать современный экологически осознанный образ мышления, а также экологичный садовый и ландшафтный дизайн.