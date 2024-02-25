Таллинн отметил выдающихся деятелей и лучшие дела в области молодежной работы

Вручивший награды Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что влияние молодёжной работы выходит за рамки простого временного развлечения. «Это способствует общему благополучию и развитию общества, позволяя развивать необходимые навыки и ценности, которые помогают молодым становиться активными и ответственными гражданами и вносить свой вклад в позитивное развитие общества, - отметил Кылварт. - Представленные в этом году на конкурс в сфере молодёжной работы в столице 64 кандидата свидетельствуют о самоотверженности нашей молодёжи и молодёжных работников. Я благодарен всем, кто направил свою энергию и энтузиазм на поддержку благополучия и развития молодёжи», — сказал Кылварт.

Звания «Таллиннский молодёжный работник года» и премии в размере 1800 евро удостоилась Биргит Сагар, которая уже 20 лет работает руководителем по интересам в основной школе Ристику. Она настоящий талант с исключительной способностью к сотрудничеству и организации, инициативна, полна идей и ответственна, её энергия и стрессоустойчивость неиссякаемы. Биргит Сагар – член администрации и попечительского совета школы, возглавляет совет по здоровью, координирует кружки по интересам и ряд проектов. По её инициативе в прошлом учебном году основная школа Ристику присоединилась к сети «Школа, зовущая двигаться», проекту «Моя школа» таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения и проекту «SchoolFood4Change» таллиннского департамента образования. Также в прошлом учебном году по инициативе Биргит Сагар на пришкольной территории была проложена низкая приключенческая тропа, которой могут пользоваться и ребята из окрестностей. Жюри также отметило молодёжного работника молодёжного центра Валдеку Кертту Каринг и молодёжного работника молодёжного центра Кесклинна Анастасию Машошину.