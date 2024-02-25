Таллинн отметил выдающихся деятелей и лучшие дела в области молодежной работы
На проводившемся в этом году уже в 19-й раз на гала-вечере таллиннской молодёжной работы „Великие дела“, были объявлены победители 2023 года в номинациях „Великие дела таллиннской молодёжи“, „Великие дела для таллиннской молодёжи“, „Таллиннский молодёжный работник года“, „Таллиннский молодой волонтёр года“ и „Таллиннская молодёжная организация года“.
Вручивший награды Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что влияние молодёжной работы выходит за рамки простого временного развлечения. «Это способствует общему благополучию и развитию общества, позволяя развивать необходимые навыки и ценности, которые помогают молодым становиться активными и ответственными гражданами и вносить свой вклад в позитивное развитие общества, - отметил Кылварт. - Представленные в этом году на конкурс в сфере молодёжной работы в столице 64 кандидата свидетельствуют о самоотверженности нашей молодёжи и молодёжных работников. Я благодарен всем, кто направил свою энергию и энтузиазм на поддержку благополучия и развития молодёжи», — сказал Кылварт.
Звания «Таллиннский молодёжный работник года» и премии в размере 1800 евро удостоилась Биргит Сагар, которая уже 20 лет работает руководителем по интересам в основной школе Ристику. Она настоящий талант с исключительной способностью к сотрудничеству и организации, инициативна, полна идей и ответственна, её энергия и стрессоустойчивость неиссякаемы. Биргит Сагар – член администрации и попечительского совета школы, возглавляет совет по здоровью, координирует кружки по интересам и ряд проектов. По её инициативе в прошлом учебном году основная школа Ристику присоединилась к сети «Школа, зовущая двигаться», проекту «Моя школа» таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения и проекту «SchoolFood4Change» таллиннского департамента образования. Также в прошлом учебном году по инициативе Биргит Сагар на пришкольной территории была проложена низкая приключенческая тропа, которой могут пользоваться и ребята из окрестностей. Жюри также отметило молодёжного работника молодёжного центра Валдеку Кертту Каринг и молодёжного работника молодёжного центра Кесклинна Анастасию Машошину.
Победителем в номинации «Великие дела года для таллиннской молодёжи» стал InVideogames Jam. Эта образовательная инициатива объединила команды из 4–5 человек из Таллинна и окрестностей, которые в течение 48 часов разрабатывали прототипы видеоигр на тему душевного здоровья. Целью Джема было продвижение технических и междисциплинарных компетенций среди молодых людей, интересующихся программированием, искусством, психологией, музыкой, дизайном, здоровьем, образованием и другими темами, связанными с созданием компьютерных игр. Кроме того, у участников была возможность познакомиться с другими молодыми людьми со схожими интересами, что позволило им расширить свою социальную сеть и поделиться знаниями и опытом. Среди номинантов также были отмечены масштабное мероприятие Таллиннской художественной гимназии «TKG Fest 2023» и серия мероприятий «Окружающая среда в симбиозе...» молодёжного экологического объединения.
Лауреатом номинации «Великие дела таллиннской молодёжи» стал симулятор таллиннского городского собрания. Симуляцию запустило таллиннское молодёжное собрание с целью повышения осведомленности о работе городского собрания и его членов, а также роста активности молодёжи на выборах в таллиннское молодёжное собрание. В рамках трёхдневной симуляции участники ознакомились с законодательством и процессом принятия правовых актов в городском собрании, функционированием государственных учреждений и их коммуникацией друг с другом. Молодые люди также ознакомились с ролью и обязанностями членов горсобрания, развивали навыки коммуникации и критического мышления, умение работать в команде и принимать решения. В симуляции приняли участие почти 80 молодых людей в возрасте от 14 до 21 года. Также был отмечен всеэстонский тренинг для молодёжи «Повышение медиаграмотности молодёжи и борьба с распространением пропаганды в Эстонии».
«Таллиннский молодой волонтёром года» стал Хенри Олави Суомалайнен, отличившийся своим последовательным и многолетним вкладом. На протяжении нескольких лет он работал волонтёром во многих местах по всей Эстонии. В Таллинне основными местами его волонтёрской деятельности были кинофестиваль «Тёмные ночи», Tallinn Music Week и Международный центр оборонных исследований. За эти годы Суомалайнен выполнял различные задачи: от продавца билетов, костюмера, работника сцены и ассистента на конференциях до администратора кинотеатра. Он начал заниматься волонтёрской деятельностью после окончания средней школы и прохождения военной службы, когда переехал в Таллинн. Кроме того, он активно способствовал развитию международной студенческой организации BEST-Estonia и внёс вклад в деятельность таллиннской школьной дружины, где на протяжении шести лет был руководителем групп. В прошлом году он впервые был волонтёром на фестивале традиционной музыки в Вильянди. Жюри также отметило активных волонтёров Элизабет Вийрсалу и Дарью Шкловскую.
Победителем в номинации «Таллиннская молодёжная организация года» стало НКО Молодёжное экологическое объединение, которое в сотрудничестве с таллиннским департаментом образования организовало для молодёжи бесплатные мероприятия на тему окружающей среды, на которых молодые люди могут общаться с экспертами и обучаться. Состоялось шесть мероприятий, которые от начала до конца провели сами старшеклассники, в них приняли участие более 650 молодых людей. Тематика охватывает окружающую среду в широком смысле, включая различные сферы жизни, такие как пища, политика и бизнес. Отсюда и название цикла - «Окружающая среда в симбиозе...». Совместно с Зелёной столицей Европы в рамках Дня чистого воздуха было проведено крупнейшее мероприятие объединения «Завтра хочу дышать!». На мероприятии, состоявшемся в центре «Виру», было установлено три сцены, на которых проходили дискуссии по различным связанным с окружающей средой темам, таким как зелёные инвестиции, лесное хозяйство, транспорт и городское планирование. В них участвовали представители центра «Виру», Humana, RMK, Äripäev и Alexela. Отмечено было и молодёжное собрание Таллинна.
Обо всех лауреатах и тех, кто был отмечен на конкурсе, можно узнать здесь.