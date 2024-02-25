Американец подал в суд на лотерею, заявившую, что его выигрыш в $340 млн — ошибка

Чикс рассказал, что когда впервые увидел, что выигрышные номера лотереи Powerball совпали с его билетом в январе 2023 года, попросту потерял дар речи.

Но когда он предъявил свой билет в Управление лотерей и азартных игр (OLG), ему отказались выплачивать выигрыш.

„Один из агентов сказал мне, что мой билет никуда не годится, и его можно просто выбросить в мусорное ведро“, — рассказал он Би-би-си.

Чикс, впрочем, этому совету не последовал, а вместо этого сохранил билет и нашел адвоката.

Теперь он требует от лотереи возмещения ущерба в размере джекпота Powerball, а также процентов, которые он мог бы получать с него ежедневно, — всего 340 миллионов долларов.

„Случайная ошибка“

Согласно судебным документам, Powerball и подрядчик лотереи, компания Taoti Enterprises, расположенная в Вашингтоне, утверждают, что путаница возникла из-за технической ошибки.

В судебном заявлении один из сотрудников Taoti сообщил, что 6 января 2023 года — в день, когда Чикс купил свой билет, — группа контроля качества проводила тесты на сайте.

Согласно судебным документам, в этот день на сайте „случайно“ был размещен набор тестовых номеров Powerball, которые совпали с номерами Чикса. Эти номера оставались в сети в течение трех дней, до 9 января.

По словам сотрудника Taoti, номера, размещенные на сайте, не совпадали с номерами, которые были разыграны во время последнего тиража лотереи.

Ни Powerball, ни Taoti не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.

Чикс подал иск по восьми отдельным пунктам, включая нарушение контракта, халатность, причинение эмоциональных страданий и мошенничество.

Его адвокат Ричард Эванс заявил, что, поскольку выигрышные номера совпали с номерами Чикса, он имеет право на „весь джекпот“. В противном случае, утверждает Эванс, его клиент имеет право на возмещение ущерба за „грубую халатность“ лотереи при размещении ошибочных лотерейных номеров.