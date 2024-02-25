Американец подал в суд на лотерею, заявившую, что его выигрыш в $340 млн — ошибка(1)
Житель Вашингтона Джон Чикс, считавший, что выиграл джекпот в 340 млн долларов, подал в суд на Powerball и DC Lottery, которые утверждают, что опубликованные ими номера лотерейного билета, совпавшие с его номером — это ошибка.
Чикс рассказал, что когда впервые увидел, что выигрышные номера лотереи Powerball совпали с его билетом в январе 2023 года, попросту потерял дар речи.
Но когда он предъявил свой билет в Управление лотерей и азартных игр (OLG), ему отказались выплачивать выигрыш.
„Один из агентов сказал мне, что мой билет никуда не годится, и его можно просто выбросить в мусорное ведро“, — рассказал он Би-би-си.
Чикс, впрочем, этому совету не последовал, а вместо этого сохранил билет и нашел адвоката.
Теперь он требует от лотереи возмещения ущерба в размере джекпота Powerball, а также процентов, которые он мог бы получать с него ежедневно, — всего 340 миллионов долларов.
„Случайная ошибка“
Согласно судебным документам, Powerball и подрядчик лотереи, компания Taoti Enterprises, расположенная в Вашингтоне, утверждают, что путаница возникла из-за технической ошибки.
В судебном заявлении один из сотрудников Taoti сообщил, что 6 января 2023 года — в день, когда Чикс купил свой билет, — группа контроля качества проводила тесты на сайте.
Согласно судебным документам, в этот день на сайте „случайно“ был размещен набор тестовых номеров Powerball, которые совпали с номерами Чикса. Эти номера оставались в сети в течение трех дней, до 9 января.
По словам сотрудника Taoti, номера, размещенные на сайте, не совпадали с номерами, которые были разыграны во время последнего тиража лотереи.
Ни Powerball, ни Taoti не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.
Чикс подал иск по восьми отдельным пунктам, включая нарушение контракта, халатность, причинение эмоциональных страданий и мошенничество.
Его адвокат Ричард Эванс заявил, что, поскольку выигрышные номера совпали с номерами Чикса, он имеет право на „весь джекпот“. В противном случае, утверждает Эванс, его клиент имеет право на возмещение ущерба за „грубую халатность“ лотереи при размещении ошибочных лотерейных номеров.
„Этот иск поднимает важнейшие вопросы о честности и подотчетности лотерейных операций и гарантиях — или их отсутствии — против ошибок, которые, как утверждают Powerball и DC Lottery, имели место в данном случае“, — сказал Эванс Би-би-си.
„Речь идет не просто о цифрах на сайте, а о надежности учреждений, которые обещают возможности, меняющие жизнь, и при этом получают значительную прибыль“, — отметил он.
Чикс сказал Би-би-си, что не теряет надежды. „Я знаю, что правосудие восторжествует“, — заявил он, добавив, что выигрыш в лотерею изменил бы жизнь его и его семьи.
По его словам, в случае выигрыша он планирует открыть трастовый банк, помогающий начинающим владельцам жилья.
Следующее слушание по этому делу назначено на 23 февраля.
Вероятность того, что Чикс или кто-либо другой выиграет джекпот, крайне мала — примерно один к 292,2 миллиона. Для сравнения, по данным Национальной метеорологической службы США, вероятность того, что в ближайший год вас ударит молния, составляет 1 к 1,22 миллиона.