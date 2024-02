Режиссер Сэм Мендес снимет сразу четыре фильма о Beatles — по одному на каждого члена легендарной группы

Маккартни и Старр, а также семьи Леннона и Харрисона дали Мендесу все права на использование музыки и подробностей биографий членов „Битлз“.

„Для меня станет большой честью рассказать об истории величайшей рок-группы в истории“, — заявил режиссер. Он добавил, что его проект о „Битлз“ должен „поменять представление о том, что такое поход в кино“.

Все четыре ленты должны выйти в кинопрокат в 2027 году. Пока неясно, будут ли они выпущены одновременно или по очереди, но компания Sony, которая будет заниматься производством фильмов, обещает со временем рассказать о некой „инновационной схеме“ их появления в кинотеатрах.

В прошлом было снято немало фильмов о жизни „ливерпульской четверки“ и ее отдельных членах. Однако участники „Битлз“ и их компания Apple Corps никогда раньше не предоставляли для производства художественного фильма все права на использование музыки и историй жизни Джона, Пола, Джорджа и Ринго.

Сэм Мендес — один из самых именитых британских кинорежиссеров. В числе его работ такие ленты, как „1917“, „Красота по-американски“ (American Beauty), „Дорога перемен“ (Revolutionary Road), „Империя света“ (Empire of Light). Он также снял два фильма из эпопеи о Джеймсе Бонде: „Координаты „Скайфолл““ (Skyfall) и „Спектр“ (Spectre).

В прошлом году „Битлз“ выпустили свой последний в истории сингл — песню Now And Then.

История этой композиции началась в 1970-х, когда Джон Леннон записал ее на домашний магнитофон, продолжилась в середине 1990-х, когда оставшиеся в живых три члена группы продолжили над ней работать, и закончилась в 2020-х, когда Пол Маккартни и Ринго Старр завершили ее, выпустив в виде сингла.

В ноябре 2023 года песня „Битлз“ (Now And Then) возглавила хит-парад в Великобритании — впервые после 1969 года.

В 2021 году в прокат на стриминговой платформе Disney+ вышел почти восьмичасовой документальный фильм The Beatles: Get Back, рассказывающий о работе „Битлз“ над альбомом Let It Be.

За время существования „Битлз“ с 1964 по 1970 год на экраны вышли пять фильмов с участием членов группы, но только три из них были художественными: A Hard Day’s Night („Вечер трудного дня“), Help („На помощь!“) и Yellow Submarine („Желтая подводная лодка“) — последний из них был анимационным, и музыканты в нем были представлены в виде рисованных персонажей.