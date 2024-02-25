Никогда не поздно: Алла Пугачева готовит к выпуску новый альбом

Последние два года Алла Пугачева вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным живет в Израиле. В Россию артистка в свете последних событий возвращаться не собирается, творческую деятельность также пришлось приостановить.

Впрочем, Пугачевой, по всей видимости, удалось найти решение этой проблемы: 1 марта на всех стриминговых площадках мира появится ее новая пластинка под названием „P.S.“. По словам Лопатина, в альбом войдут live-версии песен, прозвучавших во время гастрольного тура Примадонны с аналогичным названием.

Напомним, что в 2019 году Алла Пугачева дала всего два концерта — один в Москве, другой — в Минске. Тогда стоимость билетов на ее выступление достигала 4 тысяч евро, что даже по западным меркам является колоссально большой суммой. Тем не менее певице удалось собрать полные залы и даже выпустить концертный фильм, который гремел в российском прокате.

При этом, в сети активно ходят слухи о том, что новый материал Пугачева тоже записывает — так, в ноябре 2023 года певицу заметили в музыкальной студии в Твери. Однако в случае выхода альбома „P.S.“ речи о новом материале совсем не идет. Возможно, Алла Пугачева порадует поклонников в следующем году.