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24.02.2024, 12:25

В столичном квартале Роттермани покажут видеоинсталляцию, основанную на граффити Бэнкси в Украине

 
ФОТО: Mark Green | Shutterstock

Cегодня, 24 февраля, на площади квартала Ротерманни будут проходить бесплатные показы, на которых можно будет увидеть видеоинсталляцию „Муралы“, основанную на граффити знаменитого художника Бэнкси, пишет rusERR.

Трехмерная видеоинсталляция, премьера которой состоялась в Каннах в 2023 году, показывает антивоенные граффити Бэнкси в Украине.

„Муралы“ - это единственная возможность познакомиться с работами Бэнкси в Украине, поскольку многие из них были уничтожены в ходе войны.

Авторы видеоинсталляции - ATM Virtual, 3D-художник Артем Иваненко и медиаколлектив Aggressive.

Первый сеанс 17-минутного ролика начнется в 18:00, и его будут показывать каждые полчаса. Последний сеанс начинается в 21:30. Видеоинсталляцию также можно увидеть в Музее поп-арта до 27 февраля.

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