24.02.2024, 12:25
В столичном квартале Роттермани покажут видеоинсталляцию, основанную на граффити Бэнкси в Украине
Трехмерная видеоинсталляция, премьера которой состоялась в Каннах в 2023 году, показывает антивоенные граффити Бэнкси в Украине.
„Муралы“ - это единственная возможность познакомиться с работами Бэнкси в Украине, поскольку многие из них были уничтожены в ходе войны.
Авторы видеоинсталляции - ATM Virtual, 3D-художник Артем Иваненко и медиаколлектив Aggressive.
Первый сеанс 17-минутного ролика начнется в 18:00, и его будут показывать каждые полчаса. Последний сеанс начинается в 21:30. Видеоинсталляцию также можно увидеть в Музее поп-арта до 27 февраля.