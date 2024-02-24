В столичном квартале Роттермани покажут видеоинсталляцию, основанную на граффити Бэнкси в Украине

Трехмерная видеоинсталляция, премьера которой состоялась в Каннах в 2023 году, показывает антивоенные граффити Бэнкси в Украине.

„Муралы“ - это единственная возможность познакомиться с работами Бэнкси в Украине, поскольку многие из них были уничтожены в ходе войны.

Авторы видеоинсталляции - ATM Virtual, 3D-художник Артем Иваненко и медиаколлектив Aggressive.

Первый сеанс 17-минутного ролика начнется в 18:00, и его будут показывать каждые полчаса. Последний сеанс начинается в 21:30. Видеоинсталляцию также можно увидеть в Музее поп-арта до 27 февраля.