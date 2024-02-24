Российский режиссер на Берлинале: мы - убийцы

Мы виноваты. Мы все виноваты, что три года делали вид, что все, может, как-то обойдется. Мы радовались, что фильм "Навальный" получил "Оскар". Но что это значило для Алексея Навального? Что его еще раз посадили в карцер, а потом увезли на север, чтобы спокойно там с ним расправиться. И после этого весь мир сказал: "Нет". Надо было говорить "нет" в тот момент, когда его арестовали в аэропорту. Все президенты, которые сейчас говорят Путину: "Мы тебя накажем"… Тогда надо было это говорить! А сейчас мы пытаемся оправдать наше бездействие.

Виктор Косаковский: В кино есть технология замедленной съемки. Вот представьте себе: выпущена пуля, она достигает чьей-то головы - и кого-то убили. А замедленная съемка растягивает этот момент на три года. Мы смотрим, как летит пуля. Мы знаем, куда она летит. Но мы пьем кофе. А потом, когда пуля достигает цели, мы говорим: "Ой, убили". Навального убили три года назад - в тот момент, когда его арестовали. Мы все должны были встать и сказать: "Вы уже пытались его отравить, второй раз мы не позволим". Но мы три года молчали. Мы знали, что его убьют. Вопрос был только в том, когда это случится. А после того, как его убили, мы спохватились.

Косаковский уехал из России в 2002 году в знак протеста против войны в Чечне. Режиссер активно высказывается против российской агрессии в Украине, в том числе - и в своем новом фильме. DW поговорила с режиссером о смерти Алексея Навального, коллективной и индивидуальной ответственности россиян за происходящее, современной архитектуре, исчезновении древних цивилизаций, необходимости жить в гармонии с природой и инстинкте человека убивать.

Я сочувствую Юлии Навальной. Я сочувствую матери Навального. Его детям. Я сочувствую детям Украины, которые вывезены насильно, которых оторвали от семьи, которым, может быть, даже дали другое имя… И я прошу их помнить свое имя. Когда-нибудь они вернутся домой. Главное, чтобы они помнили свое имя... Какая катастрофа! И весь мир ничего не может сделать. Что-то не так с архитектурой мира, если весь мир не может остановить войну - в XXI веке, в центре Европы.

И почему это происходит? Потому что наша обычная, ежедневная рутина - это убийство. Мы убиваем каждый день - и не замечаем этого. Мы - убийцы. Человек убивает в год миллиард свиней, 2 триллиона рыб, 60 миллиардов куриц. Каждый день мы убиваем и убиваем. Естественно, мы убиваем и людей, потому что мы как биологическое существо - убийцы.

Фильм "Архитектон" начинается с кадров разрушенных украинских домов

- Ваш новый фильм "Архитектон" начинается с пролога, где вы показываете разрушенные российскими снарядами дома в Украине. Эти съемки напрямую никак не связаны с идеей картины. Почему вам было важно начать ее именно с этих кадров?

- Я начинал этот фильм как комедию про современную архитектуру. Но случилась пандемия - и я понял, что больше не могу шутить, что нужно говорить серьезно. Я снял абсолютно пустой Нью-Йорк. Пустой Бродвей, пустую Пятую авеню. Ни одного человека, ни одной машины, ни одной рекламы. Совершенно апокалиптическая картина какого-то невероятного будущего. А потом началась война - и мне стало ясно, что я не могу использовать ни комедийный эпизод, ни кадры с Нью-Йорком...

А руины доказывают больше, чем документы. Мы можем говорить, что мы этого не делали. Но руины показывают, с какой стороны прилетело. Вы видите обычный спальный район, обычные многоэтажки, где люди спали. И вы видите, с какой стороны они разрушены, вы понимаете, откуда прилетело. И дальше я стал снимать руины.