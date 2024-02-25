Исследование: жители Эстонии рассказали, как бы предпочли провести старость(2)
Банк Citadele спросил у жителей Эстонии, как бы они предпочли провести старость. Поровну оказалось тех, кто хочет спокойно жить дома, и тех, кто хотел бы путешествовать и отдыхать за рубежом. Каждый десятый респондент и вовсе переехал бы за границу.
„Ровно 31% респондентов из Эстонии наиболее высоко оценили спокойную жизнь дома, а еще 31% – путешествия и отдых. Из числа латвийских респондентов отправиться путешествовать хотели бы 41%, а дома предпочли бы остаться 25%. В Литве же предпочтения разделились следующим образом – 38% и 24% соответственно“, – сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
Она пояснила, что, вероятно, дело в том, что жители Эстонии в принципе больше путешествуют, и поэтому им не приходится откладывать мечты о путешествиях до выхода на пенсию. „Вероятно, жителей Эстонии больше устраивает их жилье, из-за чего идея проводить пенсию дома, кажется им привлекательной. Причины помог бы понять более детальный опрос“, – пояснила Хакиайнен.
Несмотря на то, что жители Латвии и Литвы больше хотели бы путешествовать на пенсии, респонденты из Эстонии отличились большей готовностью после выхода на пенсию переехать в другую страну на постоянное место жительства. Среди участников опроса из Эстонии таких людей было 9%, тогда как среди респондентов из Латвии и Литвы – 4% и 6% соответственно.
В общей сложности 11% респондентов из Эстонии посчитали, что в преклонном возрасте им больше всего понравилось бы заниматься каким-то хобби, 6% продолжили бы работать, а 5% отметили, что сомневаются, что в принципе доживут до старости. В Латвии подобным негативным настроем отличились 6% участников опроса и в Литве – 7%.
„Какой бы мы ни представляли свою жизнь на пенсии в мечтах, самый надежный способ исполнить это желание – начать готовиться как можно раньше. Будь то оформление пенсионных ступеней, инвестирование, открытие накопительного счета или повышение энергоэффективности жилья“, – добавила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
В опросе Citadele, который проводился полтора года назад, у жителей стран Балтии также интересовались, в каком возрасте они хотели бы уйти на пенсию, если бы решение было за ними. Примерно половина респондентов из Эстонии, 51%, ответили, что их устроило бы, если бы уйти на пенсию можно было лет в пятьдесят или чуть позже. 11% по возможности ушли бы на пенсию еще до достижения возраста 50 лет. Около четверти респондентов, 23%, устроил бы нынешний установленный государством возраст выхода на пенсию, который, например, к 2026 году будет составлять 65 лет.