Исследование: жители Эстонии рассказали, как бы предпочли провести старость

„Ровно 31% респондентов из Эстонии наиболее высоко оценили спокойную жизнь дома, а еще 31% – путешествия и отдых. Из числа латвийских респондентов отправиться путешествовать хотели бы 41%, а дома предпочли бы остаться 25%. В Литве же предпочтения разделились следующим образом – 38% и 24% соответственно“, – сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

Она пояснила, что, вероятно, дело в том, что жители Эстонии в принципе больше путешествуют, и поэтому им не приходится откладывать мечты о путешествиях до выхода на пенсию. „Вероятно, жителей Эстонии больше устраивает их жилье, из-за чего идея проводить пенсию дома, кажется им привлекательной. Причины помог бы понять более детальный опрос“, – пояснила Хакиайнен.

Несмотря на то, что жители Латвии и Литвы больше хотели бы путешествовать на пенсии, респонденты из Эстонии отличились большей готовностью после выхода на пенсию переехать в другую страну на постоянное место жительства. Среди участников опроса из Эстонии таких людей было 9%, тогда как среди респондентов из Латвии и Литвы – 4% и 6% соответственно.

В общей сложности 11% респондентов из Эстонии посчитали, что в преклонном возрасте им больше всего понравилось бы заниматься каким-то хобби, 6% продолжили бы работать, а 5% отметили, что сомневаются, что в принципе доживут до старости. В Латвии подобным негативным настроем отличились 6% участников опроса и в Литве – 7%.

„Какой бы мы ни представляли свою жизнь на пенсии в мечтах, самый надежный способ исполнить это желание – начать готовиться как можно раньше. Будь то оформление пенсионных ступеней, инвестирование, открытие накопительного счета или повышение энергоэффективности жилья“, – добавила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.