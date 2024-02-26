26.02.2024, 11:38
Актер "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия“ умер в 56 лет
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Актер Константин Капитан ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщает Gazeta.ru.
Артист боролся с тяжелой болезнью.
Константин Капитан известен ролями в российских кинопроектах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Также актер снимался в сериалах «Дорожный патруль», «Литейный» и «Чужой район». Последнюю роль в кино сыграл в 2015 году в сериале «Такая работа».
Капитан родился в 1967 году в Братске. С 1989 по 1994 год служил в Санкт-Петербургском театре «Буфф».