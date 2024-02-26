Актер "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия“ умер в 56 лет

Константин Капитан известен ролями в российских кинопроектах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Также актер снимался в сериалах «Дорожный патруль», «Литейный» и «Чужой район». Последнюю роль в кино сыграл в 2015 году в сериале «Такая работа».