Названа дата выхода нового сериала "Гарри Поттер"

Он отметил, что команду проекта не смущает успех предыдущей экранизации Гарри Поттера. „Мы провели время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны в восторге от возможности возродить франшизу“, – рассказал Заслав.

Что касается Дэниэла Рэдклиффа, который играл Гарри Поттера в знаменитой картине, то его появления в новом сериале ждать не стоит. Актер отметил, что вряд ли он станет играть какую-то ни было роль в новом проекте. В интервью Рэдклифф сказал, что он в курсе того, что Гарри будут снимать с юного возраста, и в этой связи „было бы немного странно приглашать меня“.