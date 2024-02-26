Названа дата выхода нового сериала "Гарри Поттер"
Новый сериал „Гарри Поттер“ выйдет на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Дату старта многосерийного проекта назвал портал IGN.
Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что сериал выйдет в запланированный срок при условии, что производство пройдет без проблем.
Он отметил, что команду проекта не смущает успех предыдущей экранизации Гарри Поттера. „Мы провели время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны в восторге от возможности возродить франшизу“, – рассказал Заслав.
Что касается Дэниэла Рэдклиффа, который играл Гарри Поттера в знаменитой картине, то его появления в новом сериале ждать не стоит. Актер отметил, что вряд ли он станет играть какую-то ни было роль в новом проекте. В интервью Рэдклифф сказал, что он в курсе того, что Гарри будут снимать с юного возраста, и в этой связи „было бы немного странно приглашать меня“.